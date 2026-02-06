謝佳瑜創作個展 引領民眾思考理想的想像

記者劉昕翊／臺北報導

「謝佳瑜創作個展『新摩登家庭』」即日起至3月1日，在金車文藝中心臺北承德館陳展16件作品，以陶瓷動物藝品為核心，回望臺灣6、70年代社會快速現代化的歷史背景，探討人們如何透過日常物件，寄託對家庭、幸福與理想生活的集體想像。

在臺灣6、70年代，人們正處於戰後動盪與快速現代化的過程中，對於安穩、和樂生活的渴望，逐漸匯聚成一種集體的家庭想像，而陶瓷藝品成為承載理想的容器，被塑造成各式動物的形象，且物件被擺放的位置，也反映人們所賦予的功能與期待，並在無形中建構出所謂的「理想家庭」樣貌。

創作者謝佳瑜，在一次廢棄陶瓷工廠的田野調查中，意外在舊資料裡發現關於該工廠過往盛況的影像紀錄，與現場荒廢的樣貌形成強烈對比，促使其重新思考產業的興衰、社會的轉變，以及意識形態如何在時間裡重塑，為創作帶來更深層的切入角度，並與金車文藝中心攜手舉辦個展。

「謝佳瑜創作個展『新摩登家庭』」不僅展出《親子貓》、《成雙成對》、《勝利貓》、《煙灰缸》、《幸福天秤》等陶瓷作品，也展示《貓の地毯》、《家庭照》、《雙貓珠簾》塑膠、地毯等其餘媒材的創作，並未直接複製真實的居家場景，而是以「居家角落」作為隱喻，營造出一種似家非家的狀態，且各個區域指向不同的居家想像，陶瓷動物暫時脫離原本在家庭中所擔任的陪伴角色，轉而成為被檢視的存在，提醒觀者這些溫順可愛的形象，長期承載著人們對幸福與理想生活的投射。

此外，展間中實體作品與影像《新摩登家庭》並行展開，當原本屬於家的物件被移放入展場，既像是在展現熟悉的家庭場景，又因展示而顯得有些突兀，迫使觀者重新思考「我們究竟是如何觀看這些物件，又是如何在觀看中，被它們所形塑。」

