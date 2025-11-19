謝佳見不演高富帥「被打最難」 新片《解碼》反轉結局曝真正大魔王

謝佳見暌違13年重回大銀幕拍攝電影《解碼》，角色有別以往的高富帥形象。謝佳見提供

愛情懸疑劇《解碼》於11月18日在美麗華大直影城舉辦首映會。導演周學立率領謝佳見、鄭平君、葛兆恩、葛宸羽、游書庭等演員盛裝登場。電影以一部手機的秘密為核心，串聯起整部劇的謎團，揭示人們在面對金錢貪婪與親情、愛情之間的人性抉擇。

謝佳見闊別13年回大銀幕 自曝角色Simon深情下隱藏貪婪偽善

片中，謝佳見飾演的角色需要在有限的次數下解開手機密碼，在歷經多次失敗後，隨著與女主角黃詩棋的過往回憶湧現，劇情逐漸走向真相。繼電影《甲洞》之後，謝佳見睽違13年再次有機會重回大銀幕。他表示內心非常感謝，並指出這次飾演的角色Simon並不是英雄或高富帥人設，而是為情所傷的平凡男子，但在深情的表象下，卻隱藏著他的貪婪與偽善。

謝佳見分享，當初接演這部電影，是因為看劇本時覺得還有許多討論和調整的空間，並感謝導演花時間與他一同完善角色，讓他對最終呈現的成果感到「滿滿的成就感」。

電影《解碼》導演周學立率領謝佳見、鄭平君、吳震亞、葛兆恩、葛宸羽、游書庭等演員出席首映。謝佳見提供

謝佳見直呼「被打比打人還難」 劇中反轉劇情讓觀眾驚呼連連

謝佳見坦言，這次拍攝中最具挑戰的，除了內心情感戲之外，最難的就是「被打的部份」了。他表示：「過往都是很帥氣的使出兩三招的對打，這次則是相反，不但被綁住還遭人暴力毆打、嚴刑逼供，要配合打的人的動作適時來做出反應，其實比打人還更加困難。」

片中隨著劇情的情緒堆疊，直至片尾的驚人反轉，更讓首映觀影的觀眾驚呼：「怎麼可能！原來大魔王竟然是你！」謝佳見開心地說他很喜歡這種出乎意料的反轉劇情，並指出仔細看其實從戲中許多細節都可以看出端倪。

他認為角色在驟然失去女朋友時，所展現的痛苦與悲傷是真實的，但其中一句話：「我希望不要傷害任何人」，也顯示雖未泯滅人性，但在金錢的渴望面前，最終還是輸給了現實。《解碼》將於11月21日全台上映。



