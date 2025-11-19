謝佳見等13年重返大銀幕 遭暴力毆打：比打人難演

謝佳見睽違13年重返大銀幕。（圖／獨具慧眼文創＆Enjoy TV）

愛情懸疑劇《解碼》，18日在美麗華大直影城舉辦首映會。由馬來西亞導演周學立，率領演員謝佳見、鄭平君、葛兆恩、葛宸羽、游書庭等盛裝登場，吸引大批影迷守候擠爆現場。一部手機的秘密，串起整部電影的核心，揭示人們在面對金錢的貪婪與親情、愛情的人性中的抉擇。片中，謝佳見需在有限的次數下解開手機密碼，在歷經多次失敗，隨著與女主角黃詩棋的過往回憶湧現，逐漸解開整部劇的謎團。電影將於11月21日全台上映。

謝佳見、鄭平君、葛兆恩、葛宸羽、游書庭出席《解碼》首映。（圖／獨具慧眼文創＆Enjoy TV）

繼電影《甲洞》後，謝佳見表示：「在等待13年後，終於有機會重回大銀幕，內心真的非常感謝。尤其在《解碼》劇中飾演的角色Simon，並不是個英雄亦或是高富帥人設，不過是為情所心傷的平凡男子，但在深情的表象下，卻隱藏著他的貪婪與偽善。」謝佳見更分享：「當初會接演這部電影，是一開始看本的時候，覺得還有很多可以討論跟調整的空間，也謝謝導演花時間與我一起討論，讓這角色更加完善，或許是前期的參與，也讓最後呈現出的更讓人感到滿滿的成就感。」

對謝佳見來說這次拍攝中最具挑戰的，除了內心情感戲之外，最難的就是被打的部份了，謝佳見表示：「過往都是很帥氣的使出兩三招的對打，這次則是相反，不但被綁住還遭人暴力毆打、嚴刑逼供，要配合打的人的動作適時來做出反應，其實比打人還更加困難。」在片中隨著劇情每次的情緒堆疊，直至片尾的反轉，更讓首映觀影的觀眾驚呼：「怎麼可能！原來大魔王竟然是你！」謝佳見開心的說：「我蠻喜歡這種出乎意料的反轉劇情，而且如果仔細看，其實從戲中許多細節也可以看出端倪。我相信Simon在片中驟然失去女朋友的時候，所展現的痛苦與悲傷是真實的，尤其是他其中一句話：『我希望不要傷害任何人』，也顯示雖未泯滅人性，但在面對現實時，卻還是輸在對金錢的渴望。」

