謝佳見《解碼》千人搶看首映！揭人性最殘酷一面 主題曲也藏密碼

記者王培驊／台北報導

《解碼 Ten Chances》舉辦首映會。（圖／陳孝志提供）

愛情懸疑犯罪電影《解碼 Ten Chances》於11⽉18⽇在台北⼤直美麗華影城舉⾏千⼈⾸映禮，現場座無虛席，眾多媒體、影視圈⼈⼠、影評⼈、企業主與粉絲搶先觀賞。映後好評全⾯炸裂，觀眾紛紛⼤讚:「節奏緊湊毫無冷場！」Γ最後的反轉太精彩！」Γ演員整體表現完全超乎期待！」本片將於11⽉21⽇全台正式上映，並在 12⽉4⽇於馬來⻄亞接⼒上映。

謝佳⾒（中）在片中飾演關鍵⾓⾊。（圖／陳孝志提供）

導演兼編劇周學立在首映時分享：「這部片告訴大家最後的真相，其實是提醒每個人心中都可能藏著那道“解不開的題”。」《解碼》的創作核心從一開始就不只是愛情、犯罪和懸疑，而是想揭示人在面對金錢、愛情、友情、親情的選擇時，所展現出的貪婪、偽善與掙扎的「第二層真實」。「我想拍的，是每個角色為什麼會走到今天這一步？有些事往往不是單純的壞，而是環境、慾望和無奈的交錯。

做為馬來西亞的女導演，她也談到本片跨國拍攝的挑戰與意義：「《解碼》集合了馬來西亞與台灣的團隊合作，我希望透過這部片讓觀眾看到：亞洲電影能更深，也能更直面人性。」她最後感性表示：「謝謝所有演員將角色演活了出來，把人性的貪婪、與假面的偽善，以及真情交錯的心理迷局呈現給觀眾，讓《解碼》不只是電影，更是一段真實的人生旅程。」

主演魅⼒全⾯引爆！謝佳⾒ × 黃詩棋 成為全場焦點

馬來⻄亞 Γ雙視帝」謝佳⾒，在片中飾演關鍵⾓⾊，以多層次的演技征服全場。多場危險戲碼，⼭坡翻滾、⾼壓對峙、嚴刑場⾯，全由本⼈親⾃上陣，⾸映觀眾讚嘆：「這是謝佳⾒從影以來最突破的一次！」

古天樂公司旗下藝⼈、全球百⼤美女黃詩棋，在片中飾演男主最深牽掛的靈魂角色。她在 ｢真誠｣ 與 ｢隱瞞｣ 之間游走，⼀場⾞禍，成為整部電影的真相起點。她以細膩卻帶⼒道的情緒層次，讓觀眾形容 : ｢⾓⾊的美麗與⼼碎像是會留在⼼裡的陰影。｣

28歲的葛兆恩在電影中迎來演藝生涯重⼤轉折，不但挑戰與本⼈反差極⼤的⿊暗⾓⾊，更包辦為主題曲作詞作曲〈1 to 10〉的創作和演唱，並邀請姊姊葛宸⽻配唱獻聲。｢從 1 數到 10，是尋找真相的倒數。｣ 葛兆恩說，希望觀眾能從旋律感受到⾓⾊背後的⼈性密碼 ｡主題曲MV已曝光，結合劇照與花絮，成為粉絲熱烈討論的焦點 ｡挑戰從影最強反差 ! 深層情緒 × 武戲爆發 × 舞蹈底⼦全開，葛兆恩飾演⼀位嫉妒⼼強、渴望⽗親認可的年輕⼈。周學立導演表示，她覺得寶地是一匹黑馬，所以特地量⾝打造⾓⾊，安排他與李興⽂的多場 ｢⽗⼦感情對手戲｣，以及與唐從聖的｢武打對峙｣，讓他展現扎實功底 ｡

葛宸⽻創作的電影插曲〈星星落下〉被導演收錄用於電影的插曲，更於11⽉8⽇以唱作人的身份，參加吉隆坡 ｢夢享起飛-亞洲原創⾳樂⼤賽」勇奪季軍。在電影片中，她化⾝ ｢機智空姐Ann｣，外表傻⼤姐、內⼼卻冷靜聰慧，武戲親⾃上陣，甚⾄拍攝過程中⼀度差點被攝影師踩到頭，展現甜美外表下的堅毅狠勁。

戲骨同場飆戲 : 鄭平君 × 唐從聖 × 李興⽂ Ｘ 吳震亞，精彩對⼿戲！

四人同框就像火藥庫瞬間點燃噴發，常演到導演「來不及喊卡」！

李興文： 以沉穩強大的氣場詮釋身為父親兼老闆的角色，看似寡言，而眼神就能牽動全局節奏，是戲中最難被看透、也最具壓迫感的存在。

唐從聖： 這次挑戰反派，完全撕下喜劇標籤，情緒鮮明又狠辣，把角色陰狠、人性裂縫與黑暗面詮釋得更立體、更出色，是本片意外驚豔的演技亮點之一。

鄭平君： 舉手投足都是戲，眼神裡藏著算計，也寫著屈從金錢的狼狽與沉淪；他將角色的貪婪與脆弱演得細膩又不溫不火，讓每場對峙都倍增張力。

吳震亞 : 反派 × 全裸溫泉戲 × 狠到底，他為⾓⾊練泰文並刺青塑形，更在溫泉場景⼤膽全裸演出，同時擔任動作指導，讓全片打戲更具⼒量與節奏感。

新⽣代能量注入 : 游書庭 × 葉周權 × 藍信耀

三位新秀以不同⾓⾊線，補⾜《解碼》的⼈性層次與情感節奏：

游書庭： 沈穩刑警，為故事增添關鍵的理性視角。他的出場總帶著一股冷靜的力量，使劇情在人性、犯罪與真相之間更具說服力，也讓觀眾得以透過他逐步貼近真相。

葉周權Bruce： 菜鳥空少，以自然不造作的表演，與葛宸羽形成片中最清新、最具生命力的雙線。兩人既是工作搭檔，也是劇中的「曖昧同事」，本身是跆拳道黑帶，奮不顧身為了保護齊恩(葛宸羽)，在緊湊的氛圍中帶出真實的情感與溫度。

藍信耀： 以保鑣身分亮相，外型斯文俊朗，卻是馬來西亞武術國手；反差極大的個人氣質，動作乾淨俐落、節奏明快，動作場⾯衝擊⼒最強亮點之⼀。

三位新秀雖風格迥異，卻共同在《解碼》中構築出一條條交織的心理線索，關於信任與背叛、貪婪與偽善，也讓整部作品在懸疑之中更添人性的層次。

國際合拍電影《解碼 Ten Chances》上映資訊：

台灣 11 ⽉ 21 ⽇正式上映

⾺來⻄亞 12 ⽉ 4 ⽇接⼒上映

