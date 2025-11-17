謝侑芯下週將回台！經紀人鬆口「後事安排」 告別式不公開

謝侑芯的骨灰下週要運回台灣。翻攝IG@irisirisss900

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日於馬來西亞吉隆坡高級飯店猝逝，享年36歲。事件爆發後，因牽涉大馬歌手黃明志而引發軒然大波，歷經近一個月等待，謝侑芯遺體昨（16日）上午於當地完成火化，家屬因健康因素無法親赴馬來西亞，只能透過視訊送別愛女最後一程，骨灰預計下週運回台灣，經紀人Chris悲痛表示：「我很高興侑芯終於要回家了，回到她家人和摯愛的朋友身邊。」

家屬視訊送別 經紀人感嘆「終於要回家了」

據馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯遺體於吉隆坡中央醫院安置25天後，16日上午8點半由家屬委託律師與殯葬人員領回，10點30分完成火化儀式。經紀人Chris透露，骨灰將由家人代表低調帶回台灣，後續僅舉行私人告別式，不對外開放，謝侑芯父母也在視訊送別時情緒潰堤，隔著螢幕痛哭揮別愛女。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案後續發展備受外界關注。資料照

閨蜜謝薇安發文哀悼 「妳會是天上最美的仙子」

謝侑芯的摯友謝薇安昨日在IG限時動態發文悼念好友，寫下：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子，一個人躺在那邊25天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」短短幾句字句間滿是悲傷，令粉絲鼻酸，她的貼文曝光後，許多網友留言悼念，表示希望侑芯一路好走，也感謝她生前用真誠和笑容陪伴粉絲。

黃明志換黑畫面惹議 網友解讀兩極

另一方面，案發現場同房的馬來西亞歌手黃明志，16日下午在臉書與IG無預警換上全黑頭貼與封面照，並上傳黑色畫面。大批網友湧入留言區留言：「以為手機壞了」「這是悼念嗎？」黃明志目前仍為案件調查對象，已獲警方口頭保釋至11月26日，待屍檢報告出爐後，案件真相才會明朗。



