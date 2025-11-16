謝侑芯今火化！靈堂「未掛遺照」父母視訊悲痛送別

台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡的飯店內猝逝，遺體存放在當地醫院25天後，警方16日批准火化，由家屬委託律師與殯葬業者協助處理後續。謝侑芯的父母雖然未能到場，但透過視訊方式悲痛送別愛女。

謝侑芯遺體於16日火化。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的遺體於16日上午9點50分，在兩輛豪華型休旅車護送下離開太平間，但靈車上與靈堂並未懸掛遺照。準備火化前，工作人員依照殯葬業者安排的儀式，在靈柩前進行拜祭和上香，隨後由道士執行約5分鐘的超渡儀式，於10點30分將靈柩推入火化爐。

謝侑芯的骨灰 預計下週返台，但具體時間仍待家屬決定 。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

謝侑芯家屬的委託律師陳俊達表示，謝侑芯父母仍難以接受女兒離世的事實，「就連剛剛通過視訊，讓他們目送愛女最後一程時，家屬還是非常悲傷。」目前正等待相關手續和文件完備，預計下週能將謝侑芯的骨灰送返台灣，但具體時間仍待家屬決定。

此外，馬來西亞歌手黃明志在因涉及謝侑芯命案而遭警方延扣9天後，於13日獲得口頭保釋。14日他在臉書發文，「第一次看著一個人在我面前離世， 我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中…最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（指成人平台）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」並將頭像換成全黑。

