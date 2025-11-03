謝侑芯倒浴室…黃明志控救護車遲到1hr！ 大馬官方打臉：26分鐘到

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞身亡，警方後續查出歌手黃明志也在現場，並將他逮捕，先前黃明志曾控訴救護車過了將近1小時才抵達，不過官方隨即打臉，稱救護車在26分鐘內就抵達案發現場。

黃明志。（圖／翻攝自臉書）

回顧這起事件，謝侑芯於10月22日下午1時40分，被發現陳屍在吉隆坡高級飯店套房浴缸內，警方獲報後到場，發現黃明志也在現場，並在其房間內搜出疑似俗稱「愛他死」的9顆藍色藥丸，對他進行藥檢甚至還驗出毒品反應。

對於捲入謝侑芯命案，黃明志在社群平台發文澄清，所有指控都是捕風捉影，強調「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，甚至還控訴救護車拖了將近1小時才抵達現場，目前他人已經遭到逮捕，並以4000令吉保釋候審，案件仍在調查當中。

不過根據當地媒體報導，救護車在接獲通報後，已於2分鐘內出勤，當地時間12時30分出發，並於12時56分抵達現場，過程中並無延誤的情況，間接打臉黃明志「遲近1小時」的說法。

