謝侑芯全裸猝死浴缸！爆黃明志「曾與她性交」 馬國警察：遺體被移動

娛樂中心／綜合報導

謝侑芯死亡案疑點重重。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

有「護理女神」之稱的台灣網紅謝侑芯，上月22日在馬來西亞拍攝期間猝逝，享年31歲。當時被發現昏迷在飯店浴缸，外傳死因為心臟病突發。然而案情近日出現重大進展，根據馬國媒體《光明日報》報導，警方不排除謝侑芯生前曾接觸毒品，並懷疑死前與黃明志發生關係，研判遺體疑似遭人移動後才被發現，真正死因仍待鑑識報告釐清。

黃明志事發當天也在現場，警方在他身上找到9顆藍色藥丸，疑似為毒品與壯陽藥，並當場將其逮捕。他初步驗尿結果對安非他命、甲基安非他命、K他命與四氫大麻酚等四項毒品呈陽性反應，已於上月24日遭到起訴。金馬警區主任沙扎里助理總監表示，目前仍在等待謝侑芯的解剖與毒物分析結果，以釐清是否涉及刑事責任。

黃明志。（圖／取自IG）

警方進一步指出，案發當晚黃明志與謝侑芯為拍攝影片共處一室，黃供稱女方進浴室後久未出來，自己進入查看時已發現對方倒臥在浴缸內，隨即施予CPR之後回天乏術。警方則對現場跡證持保留態度，並懷疑遺體事後曾遭人移動。

對此，黃明志方面全盤否認所有指控，經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法程序，在此懇請外界靜待調查結果。」至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人也強調對此深感痛心與遺憾。該案預計將於12月18日開庭審理。

