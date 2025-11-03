謝侑芯全裸躺浴缸慘死！黃明志被捕照流出「變成光頭」身上有這東西

娛樂中心／巫旻璇報導

有「護理系女神」之稱的謝侑芯日前在馬來西亞飯店離奇身亡，初步研判與突發健康狀況相關。消息曝光後，卻意外牽出歌手黃明志牽涉其中。最新曝光的現場照片顯示，黃明志事發後被警方帶回金馬區警局詢問，並在警局拍下留檔照片，畫面中他剃著光頭。媒體報導指出，警方在他身上搜出9顆藍色藥丸，疑似俗稱「愛他死」的搖頭丸，使整起事件更加撲朔迷離。









快訊／謝侑芯全裸躺浴缸慘死！黃明志被捕照流出「頭頂全光」身上搜出這東西

藝人黃明志（左）捲入謝侑芯（右）猝逝案。（圖／翻攝黃明志臉書、謝侑芯IG）

《中國報》刊出的兩張獨家畫面中，一張為黃明志遭警方拘押返金馬區總部時的留置影像，只見他頭髮全數剃光、留著濃密鬍鬚，神情凝重。另一張照片則顯示，警方自其身上搜得9顆藍色藥丸，被指可能為俗稱「愛他死」的搖頭丸，藥物分裝成兩袋，一袋2顆、另一袋7顆。

《星洲日報》進一步披露，警方表示上月22日中午於吉隆坡某五星級酒店外注意到黃明志形跡可疑且神色慌亂，因此上前盤查。儘管他當時否認吸毒，但警員依據其供述返回房間查看，結果發現謝侑芯赤裸倒臥浴缸、明顯身亡，而周圍地面與浴缸皆未見積水痕跡。警方推測，死者生前恐曾吸食毒品並可能與黃明志發生性行為，且不排除她是在床上失去生命跡象後，被移往浴室的可能性。













原文出處：謝侑芯全裸慘死…黃明志被捕照、毒品照首度流出！「頭頂全光」身上搜出這東西

