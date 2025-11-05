謝侑芯全裸陳屍浴缸！生前自曝坎坷情史 遇恐怖情人「潑水搥牆」聲請保護令

台灣知名網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。（圖／翻攝自Instagram，irisirisss900）

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲；而大馬歌手黃明志疑似涉案，目前已遭警方拘留，消息震驚台馬兩地。謝侑芯生前曾在節目中透露，自己遇過「恐怖情人」，對方不僅言語暴力，還會搥牆、潑水洩憤，甚至動手打人，被迫聲請保護令。謝侑芯除了情路坎坷，如今更魂斷他鄉，令人唏噓不已。

謝侑芯生前參加節目《同學來了》錄影，她自曝感情路坎坷，曾遭恐怖情人言語辱罵、動手暴力，甚至潑冷水、搥牆洩憤，最終忍無可忍，只好申請保護令自保。之後她轉戰電子寫真拍攝，巔峰時期月收入高達七位數，但仍坦言「這行為了流量真的很辛苦」，透露演藝圈背後的壓力與辛勞。

廣告 廣告

據了解，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾下令重新調查後，警方正式宣布謝侑芯死亡案改以「謀殺罪」偵辦。金馬警區主任助理總監沙扎里指出，警方原定於4日正式扣查黃明志，但在展開追緝超過6小時後仍未尋獲人影，遂發布全國通緝令。

遭警方發布通緝後，黃明志今天（5日）凌晨現身金馬警區總部，隨後透過社群發文表示，自己剛從新山返回吉隆坡，並已與警方約好報到時間，強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我主動報到，不曾逃過。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法

快訊／Lulu前男友阿達涉逃兵 新北檢自首六位數交保

黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探