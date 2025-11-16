謝侑芯命喪他鄉...骨灰預計下週送回台灣 父母視訊悲痛送別愛女

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志之前因捲入台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店的猝死案，一度被大馬警方拘留進行調查，目前口頭保釋，暫時可以重獲自由到11月26日，而謝侑芯遺體今(16日)早已進行火化，骨灰初步預計下週會運回台灣。

根據大馬《中國報》報導，謝侑芯家人委任律師陳俊達表示，目前還在等待相關手續和文件齊全，預計下週能把她的骨灰送回台灣，但仍需要等待家屬決定具體時間，陳俊達律師並說，屆時家屬才會決定究竟由家屬代表，或是家屬親自到大馬帶謝侑芯骨灰回家。

謝侑芯遺體解剖調查程序也完成，今天上午10點半左右已完成火化，場面哀戚。另報導指稱，謝侑芯父母透過視訊送別愛女，悲痛落淚；謝侑芯閨密謝薇安則發限動：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子，一個人躺在那邊25天了，堅強勇敢的祢，辛苦了。」

