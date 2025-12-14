謝侑芯命案化驗報告未出爐 黃明志保釋期延至1月11日

黃明志的口頭保釋期限將再度延長至明年1月11日。（圖／翻攝自黃明志IG）





馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝案件，目前仍在警方調查中。大馬警方10日宣布，由於死者的解剖及毒理學報告尚未完成，黃明志的口頭保釋期限將再度延長至明年1月11日。

黃明志先前因與謝侑芯同住同一飯店，成為警方調查對象，警方在完成初步調查後，暫未發現足以證明黃明志涉及命案的具體證據，因此未進行提控，僅以口頭保釋方式讓其配合調查。黃明志原訂於本月10日屆滿的第二次口頭保釋期限，因相關化驗報告尚未出爐，再度獲准延長。

吉隆坡總警長法迪爾12日證實，案件目前仍處於調查階段，警方尚在等待死者的毒理學與剖驗報告。他指出，相關化驗程序通常需耗時數月，警方亦希望報告能盡快完成，但在調查未結案前，僅能依程序延長相關人士的保釋期限。

警方說明，在口頭保釋期間，當事人不會再以涉及謀殺的相關條文遭重新逮捕或延長扣留，但仍須依規定隨傳隨到，配合警方調查或出庭說明。另據《中國報》報導，黃明志於10日下午前往吉隆坡金馬警區總部辦理延長口頭保釋程序，同行尚有2名友人。黃明志約停留2小時後，於傍晚自警局後門離開，目前仍維持保釋身分。

回顧案情，謝侑芯於10月22日在馬來西亞某飯店猝逝，遺體隨後火化並返台，完整驗屍報告尚未公布。黃明志當天亦現身同一飯店，且初步尿液篩檢對4種毒品成分呈陽性反應，警方表示，相關正式化驗結果仍待確認。

此外，黃明志另因尿檢結果，遭控持有及使用毒品罪名，相關案件預計於本月18日開庭。黃明志對相關指控均予以否認，案件後續仍待司法機關進一步釐清。



