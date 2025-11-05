謝侑芯命案扯出黃明志涉毒？神祕單位「重案組D9」成關鍵

黃明志已主動投案，全力配合調查。謝侑芯命案的進度，全都在大馬「重案組D9」的掌控中。(圖／亞洲通文化、謝侑芯經紀人授權提供）

台灣網紅謝侑芯喪命馬來西亞案件，連帶爆出知名歌手黃明志參與其中，且不排除與毒品有關。目前黃明志已主動投案，全案朝向謀殺罪偵辦，然而，此案能夠突破，當地的菁英刑事追緝單位「D9重案組」功不可沒。

據《中國報》報導，「重案組D9」隸屬馬來西亞警隊刑事調查局（JSJ）旗下單位，主要負責偵查嚴重及組織性犯罪，包含謀殺、重傷、綁架及重大搶劫等案件，也被視為警隊中負責最高層級別刑事案件的菁英部門。

隨著時代變遷、犯罪手法多樣，重案組D9近年來重新定位為「特別調查組」，專門調查高度複雜、跨領域，或需要特殊偵查手段的案件為使命。

對於大馬社會來說，仍習慣統稱重案組為D9，不僅反映長年在辦理重大刑事案件的代表性，也象徵D9在當地警隊體系的核心地位。

此外，有消息指出，在謝侑芯命案發生後，警方立刻部屬重案組D9聯手偵查，一切都在D9的掌控中。在未對外界公布任何消息的情況下，D9從飯店監視器到通訊紀錄，還有交通動線，均以極高的效率進行追查，才使案件有重大突破。

在5日凌晨，黃明志主動投案後，吉隆坡總警察法迪爾今下午強調，警方已全面徹查謝侑芯命案。至於死者的毒物和解剖報告等，還需要3個月才會完成。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

