謝侑芯命案改列「謀殺案」調查！ 若屬實家屬可申請「境外補償金」20萬

即時中心／温芸萱報導

台灣網紅謝侑芯赴馬來西亞工作，卻驚傳猝逝命案，現場竟有大馬歌手黃明志。大馬警方在房間搜出毒品，而黃明志尿檢也驗出陽性，警方隨即將案件從猝死改列謀殺偵辦。黃明志昨（5）日凌晨在律師與女友陪同下投案。全案交由馬來西亞「重案組D9」調查。而若確認謝侑芯遭殺害，家屬可依我國《犯罪被害人權益保障法》申請境外補償金20萬元，並向戶籍所在地檢察署提出書面申請。

台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，卻傳出不幸在飯店猝逝，震驚外界。事件後續發展更出現重大轉折，因大馬警方在現場發現知名歌手黃明志，並在房間內搜出毒品，而黃明志尿檢呈陽性反應，警方隨即將原本的猝死案改列為謀殺案偵辦。

黃明志在被發布通緝後，逃亡數小時，最終於昨日凌晨在律師與女友陪同下前往警局投案，據《三立新聞網》報導，全案目前由大馬警方的「重案組D9」負責調查。

馬來西亞歌手黃明志。（圖／民視新聞資料照）

若後續確認謝侑芯並非意外猝死，而是遭人殺害，家屬可依法申請「境外補償金」新臺幣20萬元。根據我國《犯罪被害人權益保障法》規定，凡國人在境外遭故意犯罪侵害，且於台灣設有戶籍者，家屬得申請補償。申請人以被害人父母、配偶及子女為第一順位，並須以書面提出，簽名或蓋章後，送交戶籍所在地的地方檢察署犯罪被害人補償審議會申請。

