謝侑芯命案新進度曝光！黃明志偵訊九天「沒有明確證據」今天將被釋放
台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，歌手黃明志被認為有嚴重嫌疑，被大馬警方扣押偵訊九天後，將在今13日期滿，而案件也出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基證實，13日黃明志將被釋放，並強調調查報告裡沒有任何線索，可將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」
根據《中國報》報導，莫哈末杜蘇基表示雖然沒有證據，但若未來警方繼續調查有新發現的話，檢察署仍會採取相對應的行動。而金馬警區主任沙扎里助理總監透露，已經尋求頂尖技術支援，要破解黃明志跟死者謝侑芯的手機內容，沙扎里表示：「我們打不開（手機），必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」
而目前為止，黃明志的代理律師鄭清豐並未現身警局，據馬媒《星洲日報》報導，大批記者到金馬警區總部等到中午12點都未見人影。黃明志下午4點38分被拍到搭車離開警局，同行的還有交往15年的圈外女友Sarah。
