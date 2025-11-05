謝侑芯命案最新進度！大馬警方曝解剖報告需等3個月

謝侑芯命案屍檢報告。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





有「護理系女神」之稱的台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，歌手黃明志捲入命案中，已經在今（5）日清晨赴警局投案，如今最新調查進度曝光，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，毒理和解剖報告預計要等3個月。

謝侑芯上個月赴馬來西亞，怎料落地短短48小時就被發現陳屍五星級飯店內，創作歌手黃明志傳出人也在場，根據《新海峽時報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾強調，死者的毒理和解剖報告需要3個月才能完成，在這段期間內警方將針對這起命案展開徹底調查。

法迪爾接著表示，黃明志是在今日凌晨1時左右現身金馬警區總部，警方已經獲得法官批准，延扣黃明志直到10日，加以深入調查，不過法迪爾並未透露是否會有更多人因為這起案件被逮。

今日凌晨黃明志發文表示，剛從新山到了吉隆坡，已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到，已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，也強調他不會逃，之前七次通緝令都是他自己主動去報到，不曾逃過。

黃明志透過IG限動表示自己將投案。（圖／翻攝自黃明志IG限動）

