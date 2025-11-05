謝侑芯命案死因成謎？當地律師：看不到黃明志謀殺誤殺證據
台灣網紅謝侑芯命喪馬來西亞，震驚台灣社會，由於涉及知名大馬歌手黃明志，也引起當地社會高度關注，相關消息不斷爆出。對此，大馬律師陳博雄逆風發文，聲稱目前為止根本看不到黃明志有任何意圖謀殺或誤殺的證據，認為這起案件，在媒體的過度渲染下，變得很不公平。
陳博雄發文指出，根據目前媒體的報導，他看不到任何黃明志意圖謀殺或誤殺的證據，「就算屍體解剖報告顯示死者因吸毒而導致心臟衰竭，那也證明不了，死者在非自願情況下吸毒」，他說，就算死者被威逼利誘吸毒（本身就很難證明，除非有第三者證供），也不能證明威逼死者的吸毒者，在當時能預見死者會因吸毒而死亡，因而難以構成誤殺。
陳博雄強調，「身為一名執業律師多年，我基本上不太信任警方和有關單位的說辭，我不會認為黃明志做錯了什麼，法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪。」
最後，他也呼籲外界別再過度報導此案，「黃明志涉及謝侑芯命案一事，顯然因為媒體的大肆報導而被社會大眾過度關注。一個案件被過度關注，就很容易會產生不公平的現象。」認為警方恐會因外界巨大壓力，產生過度反應以迎合社會情緒。
「一個刑事案件最折磨人的，往往不是法庭下判的那一刻，而是當嫌犯在接受警方調查的那段時間。這些事，相信所有馬來西亞人都很清楚。」陳博雄認為，媒體們有必要降溫相關報導，好讓各方能騰出空間專業處理案件，「或許死者真的是猝死，又或許真有他殺成分，希望警方能專業地調查。黃明志若涉案，必將之繩之以法；若沒證據，請還他清白。」
★未經判決確定，應推定為無罪。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
