謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬

IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，疑點重重引起熱議。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安更爆料黃明志最初想用錢將新聞壓下，甚至將毒品推到死者身上。對於外界質疑謝侑芯當伴遊、性交易，謝薇安也透露謝侑芯在Only Fans巔峰期的收入月破百萬，不需要靠性交易生活。

謝侑芯於海外工作拍攝期間過世，最初馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，但案情急轉黃明志爆出是當時報案人，他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，謝侑芯命案現場也隨之曝光。馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯共處一室，是兩人為拍攝影片討論相關內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯倒在浴缸內，雖立即進行CPR但依舊回天乏術。

謝侑芯死亡案疑點重重。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

不過房間內搜出的9顆藍色藥丸初判是俗稱「愛他死」的搖頭丸，且黃明志尿液中驗出4種毒品反應，被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，黃明志在繳交保釋金後獲准保釋外出。另外，根據《星洲網》報導，有消息人士曝光命案現場，謝侑芯倒臥在浴缸中並未穿衣，但浴缸和現場都沒有水痕。警方也懷疑，謝侑芯生前曾和黃明志一起吸毒甚至發生關係，懷疑她陳屍的浴缸並非第一現場，遺體可能被移動過，詳情有待鑑識報告釐清。

謝薇安第一時間找不到謝侑芯，曾和黃明志聯繫卻未獲回應。（圖／翻攝自IG @missingvivian）

謝薇安在社群平台透露，第一時間找不到謝侑芯，曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」。據《民視新聞網》報導，謝薇安轉述廠商說法，爆料黃明志在案發下移動過遺體，甚至要把持有毒品的罪行，推到謝侑芯身上，在口供中說毒品是台灣使用的繁體字，不是馬來西亞使用的簡體字，所以毒品是女方的、稱台灣可以攜帶毒品出國。不僅如此，黃明志原本想用錢擺平，但是疑似找錯人，才沒有把事情壓下來。至於外界傳出謝侑芯與黃明志從事性交易部分，謝薇安認為，以謝侑芯在Only Fans收入巔峰，曾一個月能破一百萬，以此來看，並不需要冒著得病的風險賺錢，恐怕是外界想要模糊焦點才往這方面猜測。

