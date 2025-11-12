謝侑芯命案翻盤？黃明志明將獲釋 大馬檢方回應了

黃明志捲謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，5日清晨投案後，遭聲請延押6天，期滿之後再被延押3天。對此，馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基在今（12）日晚間表示，警方將在明天將黃明志釋放。

根據大馬媒體《八度空間新聞網》報導，丹斯里杜蘇基表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，因此警方將在明天二度延扣期屆滿後，將他釋放。不過一旦發現新證據，總檢察署有權再對黃明志採取法律行動。

事實上，吉隆坡總警長拿督法迪爾先前指出，謝侑芯入境馬來西亞後，就一直與黃明志待在一起，兩人還下榻同一家酒店，「他們之間的親密關係，不言而喻。」同時也透露，事發當下僅黃明志在場，因此將他列為此案最大嫌疑人。



