謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、黃明志臉書）

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲；而大馬歌手黃明志疑似涉案，日前遭到警方拘留，消息震驚台馬兩地。馬來西亞今天（12日）晚間表示，經查未發現黃明志有任何和謝侑芯死亡直接聯繫的線索，預計將於明日（13日）允許他保釋。

《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明日發布正式聲明。

報導指出，辦案人員已請求警方頂尖技術小組協助，欲解鎖並檢視黃明志與死者手機內的資料。金馬警區主任助理總監沙紮里說，手機資料非一般人可開啟，必須由具權限的技術團隊處理，若有新的數位證據，將有助釐清案情。至於死者遺體何時能移交？他則回應，目前仍須完成相關程序，尚需時日。

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

