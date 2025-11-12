謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲；而大馬歌手黃明志疑似涉案，日前遭到警方拘留，消息震驚台馬兩地。馬來西亞今天（12日）晚間表示，經查未發現黃明志有任何和謝侑芯死亡直接聯繫的線索，預計將於明日（13日）允許他保釋。
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明日發布正式聲明。
報導指出，辦案人員已請求警方頂尖技術小組協助，欲解鎖並檢視黃明志與死者手機內的資料。金馬警區主任助理總監沙紮里說，手機資料非一般人可開啟，必須由具權限的技術團隊處理，若有新的數位證據，將有助釐清案情。至於死者遺體何時能移交？他則回應，目前仍須完成相關程序，尚需時日。
回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。
馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。
看更多 CTWANT 文章
五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹
宜蘭大淹水「護理師冒險登竹筏」上班 鄉民代表：父親攜人車渡洪水
賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場
其他人也在看
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 5 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
麻辣鍋集團女董竟是詐團首腦狂詐9億 北檢複訊聲押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團蔡姓負責人主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保。鏡報 ・ 1 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 8 小時前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 2 天前