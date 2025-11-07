謝侑芯命案驚人後續！神秘人冒充家屬闖醫院「偷遺體」

網紅「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞一家飯店猝然離世，這起死亡案件目前已經由當地警方正式以謀殺案罪名進行偵辦。根據最新消息指出，涉案的歌手黃明志已遭警方扣押，並將延長拘留六天以配合調查工作的進行。

然而就在案情調查的關鍵時刻，吉隆坡中央醫院竟然發生了一起令人匪夷所思的事件。根據馬來西亞《中國報》的報導，有一名當地不明人士突然出現在醫院，自稱是謝侑芯的家屬，並聲稱已經獲得相關官方機構的正式授權，要求院方交出謝侑芯的遺體。

這名神秘人士在與院方交涉的過程中，不斷強調自己具有合法的身分以及完整的授權文件。然而警方在進行身分查證時，很快就發現這名人士的說詞存在多處明顯的破綻。最關鍵的疑點在於，這名自稱是家屬的人士，其姓氏竟然與死者謝侑芯完全不符合，這個基本的錯誤立即引起了在場人員的高度警覺。

除了姓氏的明顯錯誤之外，這名冒充者在回答警方詢問時，對於謝侑芯的個人資料以及家庭背景等基本問題，都無法提供準確且一致的答案。其說法前後矛盾，破綻百出，完全無法證明自己與死者之間存在任何親屬關係。

警方在識破這名冒充者的真實身分後，立即採取行動將其驅離醫院現場。目前警方正在進一步調查這名神秘人士的真實身分，以及其試圖冒領遺體背後的動機為何。這起離奇的冒領事件，無疑為原本就充滿疑點的死亡案件增添了更多謎團。

針對這起敏感案件，吉隆坡中央醫院方面已經加強了相關的管制措施。院方發言人明確表示，鑑於此案的高度敏感性以及複雜性，目前謝侑芯的遺體仍然必須安置在醫院內，等待警方的進一步調查結果。任何關於遺體認領的程序，都必須完全遵照警方的指示進行。

醫院方面強調，在警方正式通知之前，任何人都無法領取謝侑芯的遺體。院方表示：「目前只有警方能夠為領屍程序開綠燈，屆時也將由警方直接與真正的家屬或其法定代表進行接洽。」這項嚴格的規定顯示出當局對於此案的重視程度。

謝侑芯的真正家屬目前仍在焦急等待警方的調查結果，希望能夠盡快將謝侑芯的遺體運回家鄉進行後事處理。然而由於案件仍在調查階段，加上又發生了冒領遺體的插曲，預料遺體的發還時程可能會進一步延後。

這起發生在馬來西亞的死亡案件，從一開始就充滿了各種疑點與謎團。如今又出現神秘人士試圖冒領遺體的離奇情節，更讓整起案件蒙上了一層詭異的色彩。警方目前正全力調查案件的真相，相信隨著調查的深入，更多的細節將會逐步浮出水面。

