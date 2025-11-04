謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」

娛樂中心／綜合報導

「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。'不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

謝侑芯死亡案疑點重重。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

據當地媒體《中國報》報導，取得曝光的2張照片，照片中，黃明志現場被警方逮捕後，被押回金馬警區總部所拍的照片，光頭上長出稀疏毛髮，留著鬍渣，眼睛被打上馬賽克，臉龐消瘦，看起來相當憔悴；另一張曝光黃明志當時身上被搜出的9顆疑是「愛他死」（搖頭丸）的藥丸，一袋看似沒開過有7顆、另一袋剩2顆。

黃明志遭警方逮回模樣憔悴，滿臉鬍渣臉消瘦，頭髮稀疏。（圖／AI生成示意圖）

黃明志隨後遭控違反當地《1952年危險毒品法令》第39A（1）及第15（1）（a）條文，涉及持有及吸食毒品，若罪名成立，恐面臨至少兩年徒刑與3下以上不得超過9下鞭刑。他已於10月24日出庭否認所有指控，並以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋候審，案件預計12月18日再開庭。

