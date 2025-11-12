謝侑芯命案「完成調查」遺體尚無法領回 黃明志罪名將揭曉？警方吐1關鍵

馬來西亞知名歌手黃明志(取自黃明志臉書)捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案。取自謝侑芯IG



台灣31歲網紅謝侑芯命喪馬來西亞吉隆坡，被網友喻為「護理系女神」的謝侑芯為何死亡？引發外界關注。更讓外界傻眼的是，馬來西亞歌手黃明志也在場，甚至被驗出毒品反應，黃明志律師10日出面說明，表示黃明志堅持自己是無辜的，否認所有指控。馬來西亞警方今天（11／12）公布最新調查進度，目前已完成調查報告，謝侑芯暫時還無法發還家屬，至於黃明志是否被提起控訴，仍待後續將檢察署指示。

根據《中國報》報導指出，金馬警區主任沙札裡助理局長今天表示，警方已完成調查報告，並呈交給副檢察司。外界關心，謝侑芯的遺體什麼時候才能被領出？沙札裡表示，目前還需再等一段時間，等到相關程序完成後才能決定。

廣告 廣告

針對黃明志堅持自己無罪，但說法顯然遭到馬來西亞警方打臉，因為警方日前證實，黃明志和謝侑芯發生超友誼「關係」。吉隆坡總警長拿督法迪爾進一步說明，黃明志和謝侑芯是朋友，也有著其他的關係，並稱謝侑芯一抵達吉隆坡後就與黃明志一起，還登記入住酒店，直到發生命案。外界普遍認為，黃明志方面雖堅稱無罪，但恐怕仍舊無法卸責。

馬來西亞警方也相信，黃明志和謝侑芯之間存在著「特殊和親密」的關係。警方是否會援引謀殺罪提控黃明志？警方表示仍待後續將檢察署指示。但有報導指出，預計明天（11／13）揭曉罪名，也就是黃明志被二度延扣屆滿日。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」