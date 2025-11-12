謝侑芯命案》調查報告已完成！起訴黃明志「最快周四會有結果」

關於謝侑芯命案，以及黃明志是否涉嫌謀殺，目前調查報告已經完成。（圖／亞洲通文創提供、謝侑芯經紀人提供）

馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭到警方延扣調查。繼昨日媒體傳出，周四就會有結果後，今（12日）大馬警方也證實，調查報告已經完成，目前已交由檢方，等待下一步指示。

據當地媒體《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里總監指出，警方已經該案的調查報告提交給副檢察司，目前正等待進一步的指示。至於是否要起訴黃明志？以及用哪一條罪控告？沙扎里則回應，一切都必須等待最新的指示後才能確定。不過該報導11日就指出，「警方控不控謀殺罪，本周四將揭曉！」

另外，關於謝侑芯的遺體何時能被領出？沙扎里也說明，目前還需要一段時間，等待相關程序完成後才能決定。

據了解，自謝侑芯離世後，她的家屬已經派代表和代表律師抵達馬來西亞協助處理後事，他們也遞交謝侑芯生前在酒店的行李箱以及2台手機，以利警方調查。當地媒體指出，原本這些物品都已寄回台灣，但在大馬警方的要求下，家屬們只好再從台灣寄回馬來西亞，沒想到交出後不久，調查報告就已完成，也讓外界推測，這兩項遺物很有可能是破案的關鍵證物。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

