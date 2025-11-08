謝侑芯命案》閨密急奔大馬探望遭攻擊！怒發律師聲明：無藉此牟利

謝薇安日前緊急前往馬來西亞，見已逝好友謝侑芯最後一面，卻遭到酸民攻擊。（圖／IG@missingvivian）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前馬來西亞警方以「謀殺案」全力展開調查，包含家屬、親友都盼望真相能早日釐清。謝侑芯生前的好閨密謝薇安，在第一時間立刻飛往當地試圖協助好友後事，探望對方最後一面，怎料卻遭遇酸民的攻擊，直指她是蹭流量，對此，謝薇安忍無可忍，8日發出律師聲明，強調自己絕對沒有藉此牟利。

謝薇安律師聲明全文：

一、由於近日部分網路言論對本人於謝侑芯小姐（以下簡稱謝小姐）事件中的行為與動機有所誤導與不實揣測，為避免大眾誤解與錯誤傳播，特此鄭重聲明如下：

(一)首先，本人之所以參與協助尋找謝小姐並關注此事件發展，完全出於真誠的關懷與多年朋友之情。而本人與謝小姐約於六、七年前係因同屬一家寫真出版社相識，自此保持聯繫，亦會在工作上互相協助。多年以來，本人基於友情，更曾向數間代言與廣告廠商推薦謝小姐，並協助促成相關合作，所有協助皆出於善意與情誼，從未從中收取任何報酬或利益。

(二)由於本人與謝小姐幾乎每日透過徵信聯絡，互動頻繁，內容涵蓋工作與生活近況,在今(114)年10月21日收到謝小姐最後一則訊息後，即未再收到任何回覆，本人隨即察覺異樣，開始主動聯繫各方協助尋找謝小姐，並自掏腰包負擔相關費用，只盼盡一己之力協助找到謝小姐。

(三)本人於10月30日得知謝小姐不幸離世的消息後，立即暫停所有工作與生活安排，並於翌日(10月31日)啟程前往馬來西亞，只為了解事情真相，釐清事發經過。再者，於此事件發生後，本人所有於社群平台的公開發言、貼文內容，均以尋人與釐清真相為唯一目的，沒有發布任何業配或商業宣傳文案，更無藉此牟利，所做的一切，皆出於關心與責任感，盼望此事件能被正視並能盡快釐清。

(四)最後，對於少數刻意曲解事實、帶風向及誤導大眾的言論，本人深感遺憾。懇請外界能以理性的態度看待此事，停止散播不實訊息，靜待真相釐清。誠摯感謝所有在這段期間關心，支持與理解的朋友。本人也將持續以誠懇與負責的態度面對此事件。

