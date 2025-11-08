謝侑芯命案》閨密急奔大馬探望遭攻擊！怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前馬來西亞警方以「謀殺案」全力展開調查，包含家屬、親友都盼望真相能早日釐清。謝侑芯生前的好閨密謝薇安，在第一時間立刻飛往當地試圖協助好友後事，探望對方最後一面，怎料卻遭遇酸民的攻擊，直指她是蹭流量，對此，謝薇安忍無可忍，8日發出律師聲明，強調自己絕對沒有藉此牟利。
謝薇安律師聲明全文：
一、由於近日部分網路言論對本人於謝侑芯小姐（以下簡稱謝小姐）事件中的行為與動機有所誤導與不實揣測，為避免大眾誤解與錯誤傳播，特此鄭重聲明如下：
(一)首先，本人之所以參與協助尋找謝小姐並關注此事件發展，完全出於真誠的關懷與多年朋友之情。而本人與謝小姐約於六、七年前係因同屬一家寫真出版社相識，自此保持聯繫，亦會在工作上互相協助。多年以來，本人基於友情，更曾向數間代言與廣告廠商推薦謝小姐，並協助促成相關合作，所有協助皆出於善意與情誼，從未從中收取任何報酬或利益。
(二)由於本人與謝小姐幾乎每日透過徵信聯絡，互動頻繁，內容涵蓋工作與生活近況,在今(114)年10月21日收到謝小姐最後一則訊息後，即未再收到任何回覆，本人隨即察覺異樣，開始主動聯繫各方協助尋找謝小姐，並自掏腰包負擔相關費用，只盼盡一己之力協助找到謝小姐。
(三)本人於10月30日得知謝小姐不幸離世的消息後，立即暫停所有工作與生活安排，並於翌日(10月31日)啟程前往馬來西亞，只為了解事情真相，釐清事發經過。再者，於此事件發生後，本人所有於社群平台的公開發言、貼文內容，均以尋人與釐清真相為唯一目的，沒有發布任何業配或商業宣傳文案，更無藉此牟利，所做的一切，皆出於關心與責任感，盼望此事件能被正視並能盡快釐清。
(四)最後，對於少數刻意曲解事實、帶風向及誤導大眾的言論，本人深感遺憾。懇請外界能以理性的態度看待此事，停止散播不實訊息，靜待真相釐清。誠摯感謝所有在這段期間關心，支持與理解的朋友。本人也將持續以誠懇與負責的態度面對此事件。
更多中時新聞網報導
郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲
WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強
閃兵藝人＋1 金鐘視帝薛仕凌自首
其他人也在看
圓夢棒球營 | 華南金控「一球圓一夢」棒球計畫19年不間斷 今年送愛到嘉義，持續扎根基層棒球運動
華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭(最後排左5)代表捐贈百萬基層棒球培育基金，購買球具贈予嘉義縣柳林國小、秀林國小、民和國中及忠和國中等4所棒球隊。 華南金控秉持推廣基層棒球運getwin_sport ・ 9 小時前
「外送員專法拖太久了！」張啓楷盼本會期完成三讀：民進黨應盡快補破網
為保障外送員權益，立法院將審議《外送員專法》，立院各黨團也陸續提出專法草案。對此，民眾黨立委張啓楷日前於「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會中呼籲，希望能在本會期完成專法三讀，中央拖延太久了，民進黨應盡快補破網。張啓楷表示，「外送平台管理暨從業人員權益保障法」和「外送員權益保障及外送平臺管理法」的訂定非常急迫......風傳媒 ・ 4 小時前
謝侑芯家屬委任律師！ 要求警方調取飯店監視器畫面、徹查相關人員通話紀錄
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬已委託當地資深律師處理，律師團隊也正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的案發前後3小時的監視畫面及相關資料，範圍包括飯店大門、走廊、電梯及謝侑芯房間出入口等位置。負責此案的律師陳俊達認為，警方應徹查所有擁有進入房間...CTWANT ・ 16 小時前
非洲豬瘟解禁 全國肉品正常、毛豬價格平穩
[NOWnews今日新聞]非洲豬瘟禁令解除，昨日起已恢復活豬拍賣與屠宰，而零售市場也恢復販售溫體豬肉。截至今（8）日下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬價格也平穩，規格豬平均約111.92元。截至下...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
謝侑芯陳屍飯店涉及黃明志+毒品 家屬首曝3大訴求「盼守護她的名譽」釐清真相
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中，引起國際社會關注。對此，謝侑芯的家屬透過律師表達訴求，盼馬來西亞警方釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】應該時隔半年了吧，今天高國豪登場30分鐘，創下本季第一次單場20分紀錄，這互傳媒 ・ 4 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 6 小時前
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻EBC東森新聞 ・ 13 小時前
法國虎鯨母子影片在台熱傳 渲染敘事激起同情與怒火
2016年3月17日，法國東南部的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）一頭虎鯨在記者前表演。海洋公園2015年10月因為面臨水災嚴重破壞，暫停營業數月整修；海洋公園在重新開幕前邀請記者參觀。（TOP IMAGE/REUTERS/Eric Gaillard) 記者／何蕙安；責任編輯／陳偉婷 因為一個美國攝影師的無人機影片，法國東南部今年1月停業的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）的虎鯨母子，最近成為台灣社群熱議話題。在僅有影片畫面與攝影師描述、缺台灣事實查核中心 ・ 2 小時前
遭爆冒領謝侑芯遺體？謝薇安喊「刻意帶風向」：只是跟祂說再見
網紅謝侑芯命案近日爆出烏龍插曲！當地媒體報導有人冒充家屬企圖領取遺體，而這個人疑似是謝侑芯的好友「謝薇安」。對此謝薇安親自出面澄清，表示自己只是前往馬來西亞見好友最後一面，並非如媒體所報導的冒領遺體。她強調當時現場的醫護人員和警方都非常客氣，完全沒有發生「被驅離」的情形，並質疑存放遺體的地點是如何被洩漏出去的。TVBS新聞網 ・ 1 天前
檢察官林達呼籲建構法界國安法制共識 (圖)
台北地方檢察署檢察官林達8日呼籲，除增設國安專庭，也應開展國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 7 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 9 小時前
拂翠雅集書畫聯展 邀賞筆墨力量
記者陳佳伶∕新營報導 「拂翠雅集二０二五乙巳年書畫聯展」，即日起至二十三日在新營文化…中華日報 ・ 6 小時前
產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走
記憶體產業受惠結構性供給不足，美光高階記憶體報價2天翻一倍，日商更祭出限購令，讓近來記憶體報價漲勢如同野火燎原。財經週日趴來賓-產業隊長張捷表示，記憶體超級大循環就一直往上往上，到明年第一季一直漲。產業隊長張捷表示，記憶體股價就像變了心的女友一樣，不會再回頭了!第四季整個包括從海力士、南亞科的法說都認為，第四季跟明年第一季的記憶體就是一直一直在往上，就是個超級大循環。那很多人擔心記憶體股價會不會像之前航海王的複製版泡沫化了!張捷表示，記憶體已經不是過去的景氣循環產業，會超越以前，產業循環不會休息會一直上。張捷還表示，記憶體選股策略有口訣，買上不買下，為什麼?很簡單，就是模組廠要比誰的庫存多，就像威剛、十銓庫存算多，倉庫有貨拿出來賣，可是你賣完了庫存之後，明年第一季你就要買貴的了，只能賺加工的費。可是上游不一樣，像美光、南亞科，它的生產成本是不變的，甚至是群聯，所以上游的生產成本固定，記憶體一直在漲價，這個獲利會無限的想像。綜合報導原文出處：週日趴(影)／產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走 更多民視新聞報導黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光創歷史單月新高！ 財政部：台灣10月出口618億美元「年增近五成」黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小民視財經網影音 ・ 1 天前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 3 小時前
南門市場大火後第3天 市府全力協助災後復原與攤商財損評估
【記者張沛森／桃園報導】桃園市南門市場大火燒毀近三分之二攤位，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
高爾夫》沃德懷特錦標賽，施密德衝上第二天領先榜
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】本年度賽季僅剩三場比賽，往年一百二十五位可保住明年參賽權，今年只剩一百人！德國選手Matti Schmid（馬席斯‧施密德）十一月七日羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏
2026年台南市長選戰備受矚目，民進黨內上演「憲妃大戰」，引發關注。陳亭妃近日接受專訪時表示，自己不會脫黨參選，「不能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，並否認與總統賴清德不合，「我跟賴總統一點問題都沒有」。中天新聞網 ・ 9 小時前
「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想台視新聞網 ・ 7 小時前