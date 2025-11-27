謝侑芯命案》驗屍報告還沒出來！大馬警證實：黃明志保釋再延兩周

謝侑芯的驗屍報告尚未出爐，黃明志保釋獲得延長。（圖／亞洲通文創提供、IG@謝侑芯）

台灣網紅謝侑芯命案，今（27日）依舊未有任何進展。馬來西亞警方也證實，嫌疑人大馬歌手黃明志確定獲得保釋延期，將於28日起延長14天，直到12月10日。

據《中國報》報導，馬來西亞警方已再度延長黃明志的口頭保釋，為期兩個星期。吉隆坡總警長拿督法迪爾證實此事，並於今天下午4時繼續延長黃明志的保釋令，為期14天，從明天開始直至12月10日。

至於延長原因，法迪爾則回應：「警方仍在等待死者的解剖報告和毒理報告出爐。」

昨日，黃明志也在兩名男性友人的陪同下，重返金馬警區總部辦理相關程序，耗費一個多鐘頭後，才再度現身並搭乘友人車輛離開現場。而在保釋這段期間，黃明志不僅將個人社群照片全數弄黑，還創作歌曲發洩情緒。

面對時事議題，像是香港大埔宏福苑大火，還有馬來西亞北部、泰國面聯嚴重水災，黃明志也沒放過，透過各大社群發聲祈福，「助我在泰國南部、馬來西亞北部以及香港的朋友們平安保重，我的心與你們同在。」種種舉動也掀起外界的關注和揣測。

★未經判決確定，應推定為無罪。

