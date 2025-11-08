謝侑芯命案》黃明志遭延扣90小時！身心狀態成謎 律師也不知情
馬來西亞歌手黃明志，疑涉及台灣網紅謝侑芯命案，不僅人在案發現場，身上還藏有毒品、壯陽藥等。自5日凌晨黃明志主動投案，被延扣至今已過90個鐘頭，其身心狀態就連律師都不知情。
據《中國報》報導，黃明志的委任律師鄭清豐表示，自從黃明志被延扣以來，他從未和對方會面，再加上法律職業特權保護的關係，他和黃明志的任何對話，都不能隨意披露。
此外，謝侑芯家屬派出的律師代表團，目前也尚未和黃明志律師團有所接觸。經紀人也指出，家屬正透過律師，耐心等待警方的回覆，才會決定採取下一步的行動。
還原整起經過，上個月22日謝侑芯傳出命喪馬來西亞消息，隨後警方又供稱，在案發現場吉隆坡五星級飯店的房間內，驚見歌手黃明志，後續在他身上查獲毒品、壯陽藥，且檢驗後均呈現陽性。
對此，黃明志先是在個人臉書否認涉毒，並強調會配合警方調查。5日凌晨，他也在律師、女友的陪同下，現身警局主動投案，警方也隨即向法庭提出延扣申請，確定延扣6天，全案也已朝「謀殺案」方向調查。
★未經判決確定，應推定為無罪。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
