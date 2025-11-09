謝侑芯命案》黃明志遭扣協助調查！大馬警方證實：將二次延扣

馬來西亞歌手黃明志因捲入謝侑芯猝命案遭到扣押、協助調查，大馬警方證實將申請二次延扣。（圖／中時資料照）

31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞驟逝後，案情持續延燒，且轉為謀殺案方向偵辦，當時也在命案現場的大馬歌手黃明志，自5日凌晨主動投案後持續遭到扣押，警方稍早證實將在明(10)日延扣期屆滿後，向法庭申請二度延扣黃明志，以繼續協助調查。

根據《星洲日報》報導指出，金馬警區主任沙扎里助理總監9日上午表示：「警方將向法庭申請二度延扣黃明志，至於延扣地點仍定於金馬警局内。」對此，黃明志代表律師鄭清豐則暫未作出進一步說明。

另外，據《中國報》報導，黃明志的委任律師鄭清豐曾表示，自從黃明志被延扣以來，2人從未會面，不清楚當事人目前身心狀態。再加上法律職業特權保護的關係，他和黃明志的任何對話，也不能隨意披露。

回顧整起事件，台灣網紅謝侑芯上個月22日被發現猝逝在馬來西亞吉隆坡的飯店浴室內，在場的歌手黃明志一度CPR施救，接著打電話向醫護求援，隨後企圖離開現場被警方攔下，整起案件意外曝光，黃明志也一度神隱，直到本月5日凌晨到吉隆坡金馬警區總部投案，被警方延扣6天，直到10日協助調查完畢。

案情曝光後，黃明志先在個人臉書否認涉毒，但當局公布他的尿液檢測結果，驗出體內包含安非他命、K他命等在內共四種毒品反應；投案前，黃明志又發文表示不會躲避，並強調會配合警方調查。但在由於該案突然轉為「謀殺」後，再度引發高度討論以及他可能面臨的刑責，尤其星馬的「鞭刑」制度，更是外界關注焦點。至於黃明志到底涉案程度與內容為何？真相還有待警方調查釐清。

