謝侑芯喪命內幕！警疑遺體被移到浴缸 黃明志認「共度一夜」搜出壯陽藥

娛樂中心／施郁韻報導

馬來西亞籍歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（組合圖／翻攝自IG）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，黃明志上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，神色慌張遭警攔截；警方進到飯店房內，驚見謝侑芯全身赤裸躺在浴缸死亡。黃明志驗尿結果4種毒品呈陽性。據外媒報料，黃明志坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

黃明志2日下午則發文駁斥有吸毒、持毒，並控救護車遲到1小時，《中國報》報導，黃明志試圖在房內對謝侑芯CPR，但仍回天乏術。

黃明志經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

據《星洲網》報導，黃明志上月22日出現在謝侑芯猝死的房內，且疑似持毒被捕，驗尿結果呈現陽性，澄清文立刻遭到打臉。據《光明日報》報導，黃明志坦承跟謝侑芯共度一夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。



