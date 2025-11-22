謝侑芯回家了！ 律師曝「家屬代表護送骨灰回台灣」

律師曝「家屬代表護送謝侑芯骨灰回台灣」。（翻攝自IG）

網紅謝侑芯猝逝案持續引發關注，有媒體報導指出，就在今（22）日謝侑芯「終於回家」，其骨灰由家屬代表帶回台灣。

網紅謝侑芯先前在馬來西亞的一家酒店內猝逝，而馬來西亞的著名歌手黃明志也捲入該案，因此引起國際各方關注。黃明志雖已於13日下午獲口頭保釋（警方擔保下獲釋），從拘留中重獲自由，且初步排除涉案可能。但命案影響所及，他原訂排到明年底的工作全數取消。

據《中國報》報導，事隔多日，謝侑芯在完成火化儀式6天後，其骨灰終於由家屬代表親自帶回台灣。謝侑芯的代表律師陳俊達說，家屬代表是坐今天早上9點的飛機，親自把謝侑芯的骨灰帶回家。

