謝侑芯回家了！ 律師曝「家屬代表護送骨灰回台灣」
網紅謝侑芯猝逝案持續引發關注，有媒體報導指出，就在今（22）日謝侑芯「終於回家」，其骨灰由家屬代表帶回台灣。
網紅謝侑芯先前在馬來西亞的一家酒店內猝逝，而馬來西亞的著名歌手黃明志也捲入該案，因此引起國際各方關注。黃明志雖已於13日下午獲口頭保釋（警方擔保下獲釋），從拘留中重獲自由，且初步排除涉案可能。但命案影響所及，他原訂排到明年底的工作全數取消。
據《中國報》報導，事隔多日，謝侑芯在完成火化儀式6天後，其骨灰終於由家屬代表親自帶回台灣。謝侑芯的代表律師陳俊達說，家屬代表是坐今天早上9點的飛機，親自把謝侑芯的骨灰帶回家。
更多鏡週刊報導
金馬62／陷不倫風波仍帥氣登紅毯！ 王品澔一身黑西裝現身「盼一切順利」
南韓「新亭洞殺人案」確定真凶 20年前刑警哽咽曝心境：稍微放下心中重擔
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
其他人也在看
謝侑芯火化後返台了！黃明志持毒案仍待調查
網紅謝侑芯（取自謝侑芯臉書粉專）臺灣時報 ・ 15 小時前
國內首次揪出化粧品含蘇丹紅 14家使用境外原料業者急下架
（記者周德瑄／綜合報導）台灣首次在化粧品中驗出禁用色素蘇丹4號，衛福部食藥署近期從國際資訊中得知，中國製化粧品 […]引新聞 ・ 1 天前
金馬62帝后張震、范冰冰
本報綜合報導 第六十二屆金馬獎得獎名單二十二日揭曉，最佳影片由呼聲最高的《大濛》奪下…中華日報 ・ 13 小時前
黑豹旗》「體育班不應該被汙名化」 青棒教頭沉痛發聲！
今年台北市東園少棒總教練賴敏男領軍勇奪威廉波特冠軍，日前他發聲，「體育班不應該被廢除，否則台灣棒球運動發展一定會受衝擊。」獲得許多基層棒球教練共鳴。44歲的大溪高中棒球隊總教練鄭錦繁，在基層球隊深耕近20年，大溪青棒以體育班招生，現有36名球員和3名教練，他說，「賴教練講的，我非常認同，我覺得外界刻自由時報 ・ 15 小時前
「從府城三百到淨零未來」特展開幕 聚焦城市邁向淨零
臺南市環保局首次與 iF300 辦公室、臺南市美術館及市府文化資產管理處合作，將文化歷史與環保淨零主題結合，推出「iF300+1 府城建城三百年──昔年・今年・來年」特展，22日在臺南市美術 1 館 2樓展覽室 BCDEF 區展出至 114 年 12 月 14 日止。展覽以三百年城市發展為軸，回望歷史、連結當代並展望未來，邀請市民踴躍參觀，共同思考臺南邁向淨零永續的下一步。展覽跨越文化、歷史、藝術、環保及社群等多元議題，最受矚目的是以「環保生活」為起點，打造全民皆可參與的體驗式淨零教育場景。標題「iF300+1」中的「+1」象徵每一位市民在淨零路徑上的關鍵角色，透過交通、飲食、購物三大生活主題，讓觀眾在互動體驗中理解碳排放與日常行為的連結，並轉化為容易實踐的行動。展區設置的「我的城市願景牆」邀請市民寫下對永續未來的想像，這些集體願景反映大眾期待，也將成為臺南未來政策規劃與教育推廣的重要參考。此外，環保局於展期間的指定時段（11/22、12/6、12/13）15:00 至 16:30，在展區內開放民眾體驗局方開發的淨零桌遊與網頁遊戲，歡迎踴躍參與。環保局長許仁澤表示，淨零不是抽象的目標，台灣好新聞 ・ 18 小時前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
濫訴無解 教團批毀師滅校
教師團體多次抗議之下，教育部終於預告「校事會議」相關辦法修正草案，新增不接受匿名投訴等規定，但全國教師工會總聯合會仍不滿，嚴厲譴責草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，憂心甚至會變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 8 小時前
2台男東京街頭遭鐵棒攻擊「滿臉是血」 警逮5嫌！年齡職業曝光
今年7月，在東京千代田區街頭發生暴力搶案，2名台灣籍男性遭到嫌犯用催淚噴霧噴射後，再遭鐵棒攻擊受傷，渾身是血，嫌犯隨後企圖搶奪受害人行李箱。東京警方目前已逮捕5名嫌犯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
謝侑芯骨灰今早抵台 相關手續本週完成
距離台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世已近一月，其骨灰終於返回故土。家屬代表於火化儀式結束六天後，親自護送骨灰搭機返台，並於今（22日）中午順利抵達。鏡報 ・ 16 小時前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 22 小時前
影/蘆洲男半夜隨機行搶路人 犯案7hrs後遭逮
新北市今（21）日凌晨發生一起隨機搶奪案，一名男子在蘆洲隨機搶奪路人財物後騎乘機車逃逸，警方獲報後發動攔截圍捕，循線於案發7小時後將嫌犯查獲到案依法送辦。中天新聞網 ・ 1 天前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
丹娜絲風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作為災後廢棄物暫置場，21日晚上9點多發生大火，地方擔心的事終於發生，廢樹枝堆積的「垃圾山」火勢凶猛，火光衝天，消防局動員人車灌救。環保局已派人到場監測，滅火還要花很長的時間。台南市環保局預計明年4、5月清走烏樹林暫置場的廢棄磚石、廢樹枝，目前還未辦自由時報 ・ 1 天前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 22 小時前
體會老師忙碌日常 學子奉茶道感恩
有一種愛叫做「我懂你的辛勞」，那是對老師的一分敬重，對老師無私奉獻的回饋。孩子們既然對師長有愛，就要勇敢說出口。吉隆坡慈濟國際學校全體學生，在「敬師·謝師感恩會」上，將心中對老師的感謝和愛都表達出...大愛電視 ・ 5 小時前
用天線門外偷車 高科技行竊激增
南加州執法部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法，正在快速蔓延，成為愈來愈普遍的犯罪趨勢。世界日報World Journal ・ 22 小時前
沒有火花只有笑容 曼達尼會川普白宮一片祥和
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。中央社 ・ 1 天前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 20 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
中國錫安教會領袖金明日等18位教會成員本周遭檢方正式批准逮捕，據稱被指控「非法使用信息網絡」，若罪名成立或面臨三年監禁。美國總統特朗普誓言要「拯救我們偉大的基督徒群體」之際，金明日之女呼籲華盛頓協助促其父獲釋。德國之聲 ・ 12 小時前
唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。中時新聞網 ・ 8 小時前