謝侑芯回家了！魂斷異鄉近一個月 家屬順利帶骨灰返台

（記者洪承恩／綜合報導）台灣網美謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，享年31歲。家屬代表在16日完成當地火化，並於22日順利將骨灰帶回台灣，結束近一個月奔波。另一焦點是歌手黃明志，他因案發時身處同一房間、且尿液初篩呈多項毒品陽性，被依《危險毒品法令》相關條文起訴；目前已獲警方保釋，後續仍需配合調查。至於他與謝侑芯的死因是否有直接關聯，馬國檢方強調暫無證據，後續會依新進展處理。

謝侑芯10月22日下午被發現在吉隆坡酒店客房，當時全身無衣、倒臥浴缸，身上僅覆蓋一條浴巾。黃明志供稱，兩人原本在討論拍攝合作，期間謝女進浴室洗澡，但遲遲未聞流水聲，他進入查看時發現人已倒下，立刻替她施作CPR，但仍未能救回。警方在現場搜出共9顆、總重5.12克的藍色疑似搖頭丸藥物。

圖／謝侑芯魂斷馬來西亞，將近一個月返家了。（翻攝謝侑芯IG）

黃明志的尿檢結果顯示，對安非他命、K他命、大麻及冰毒呈陽性反應，因此遭依馬來西亞《1952年危險毒品法令》兩項條文起訴。經法院審理後，他以8,000令吉（約台幣5.8萬元）保釋外出，並需配合後續程序。事件原先列為猝死案件，後續警方曾依刑事法典302條方向調查，但截至目前未發現直接連結謝女死因的線索。

圖／謝侑芯魂斷馬來西亞，將近一個月返家了。（翻攝謝侑芯IG）

另一方面，謝侑芯的遺體在本月16日獲當地警方核准領出，家屬代表及律師陳俊達陪同完成火化。馬來西亞台北經濟文化辦事處先前已協助完成返台所需文件及驗證流程。家屬代表今早搭機返台，並於午後約1至2時間順利將骨灰帶回家鄉。

家屬目前仍持續等待調查結果，希望真相能在事證釐清後向外界公布；檢方也表示，已要求警方持續深入調查，若後續有新證據，會採取相應行動。

