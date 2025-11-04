謝侑芯大馬最後訊息「回去說故事、傳送1片」！命案現場：還有第三人

娛樂中心／巫旻璇報導

「護理系女神」謝侑芯猝逝案爆重大進展，馬國警方今（4）日宣布由原先心臟病案件，正式轉為謀殺方向偵辦，並以「最後接觸死者的關鍵人物」為由，將大馬歌手黃明志拘捕。外界推估，若罪刑成立，恐面臨最重死刑。隨著案情急速發展，謝侑芯身邊友人也在社群發聲，公開她在案發前一天（21日）19時07分於IG傳送的最後訊息，「吉隆坡回去跟你說故事」，還分享一則短影音，該貼文同時標記謝侑芯經紀人與閨密艾妃，引發外界更大關注。

侑芯身邊友人也在社群發聲，公開她在案發前一天（21日）19時07分於IG傳送的最後訊息。（圖／翻攝自IG＠about_686868）





友人整理四大疑點籲查明真相

1.空白的18小時



侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，

在此之後杳無音信。

新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分

目前已知的新聞訊息，

並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。



2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何



鑑於案發至今的資訊反反覆覆，

已經算是每日一更新了。

甚至有的還會推翻先前公布的消息，

根本霧裡看花。

沒有任何資訊表示事發當下，

侑芯對於違禁品或是任何未知的事，

是否在完全知情且同意的情況下發生。



3.是否有其他人



目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，

侑芯以及「另一位」在場，

是否還有其他同行之人，

或是其他未知的相關人士。



4.相關的畫面



透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。

但是監視器或是關鍵畫面，

並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，

眼下尚未有任何相關資訊。



上述四點，只是個人單方面的疑問

並不代表家屬或是任何人

相信在真相尚未大白之前

對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬

只求真相，僅此而已。

回顧謝侑芯猝死事件案發過程

回馬來西亞《星洲日報》報導，10月22日中午，謝侑芯被發現全裸倒臥吉隆坡飯店浴缸。黃明志第一時間撥打「MERS999」報警，但救護人員抵達時，他未清楚說明情況，反而急著往電梯方向離開。當時該樓層因「東亞峰會」加強戒備，警方見其神色可疑上前盤查，事件因而曝光。警方在房內搜出毒品及9顆藍色藥丸。黃明志現場堅稱「沒有吸毒」，但後續尿檢顯示對安非他命、K他命、大麻、冰毒4種毒品呈陽性，房內藥丸疑為搖頭丸。黃明志向警方表示，兩人入住是為討論拍片合作，期間謝侑芯進浴室洗澡，約半小時未出浴，他入內查看後發現對方昏迷，立刻施作CPR仍無力回天，此外謝侑芯當時全裸倒在乾燥的浴缸與地面上，未見水漬情形，令人質疑死因與過程。黃明志供稱，前一晚兩人一直討論影片拍攝內容，謝侑芯先去淋浴，約30分鐘未出浴後才被發現昏迷。警方正釐清更多關鍵證據。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

