謝侑芯大馬火化！「回台時間點」曝光 律師親口證實了

31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定。

謝侑芯骨灰預計最快下週能返台。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

根據《中國報》報導，陳俊達表示目前仍在等待相關手續和文件齊全，預計下週可將謝侑芯的骨灰運回台灣，目前要等家属平復情绪、安頓好各項事務，且徹底處理完謝侑芯的身後事之後，才會決定下一步的行動。屆時家屬也會決定是派代表前來，還是家屬親自前往大馬將謝侑芯接回家。

謝侑芯經紀人則向《三立新聞網》透露，在大馬火化是遵從家屬意願，待骨灰返台後，家屬將舉辦私人告別式，細節不公開。另一方面，歌手黃明志捲入謝侑芯猝逝案，遭當地警方兩度扣押，不過據《中國報》此前報導，整起案件目前缺乏完整屍檢報告，因此檢方暫時無法提出起訴，黃明志則暫時獲釋至11月26日。

