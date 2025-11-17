謝侑芯大馬火化！「回台時間點」曝光 律師親口證實了
娛樂中心／綜合報導
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定。
根據《中國報》報導，陳俊達表示目前仍在等待相關手續和文件齊全，預計下週可將謝侑芯的骨灰運回台灣，目前要等家属平復情绪、安頓好各項事務，且徹底處理完謝侑芯的身後事之後，才會決定下一步的行動。屆時家屬也會決定是派代表前來，還是家屬親自前往大馬將謝侑芯接回家。
謝侑芯經紀人則向《三立新聞網》透露，在大馬火化是遵從家屬意願，待骨灰返台後，家屬將舉辦私人告別式，細節不公開。另一方面，歌手黃明志捲入謝侑芯猝逝案，遭當地警方兩度扣押，不過據《中國報》此前報導，整起案件目前缺乏完整屍檢報告，因此檢方暫時無法提出起訴，黃明志則暫時獲釋至11月26日。
更多三立新聞網報導
謝侑芯準備回家了！大馬火化「父母視訊送別」...場面哀戚惹鼻酸
染毒神隱4年驚爆「下海陪酒」！38歲女星罕見露面 真實現況曝光
館長懶理黑料突PO「肉纏黃國昌片」！哀嚎：弄到下巴快脫臼
Andy首拿走鐘獎！網見「台下一幕」感動淚崩：終於有錢了
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了
台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日驟逝於馬來西亞高級飯店，今（16）日上午遺體由男性家屬領出，於當地完成火化，接下來會將骨灰運送回台，由於謝侑芯父母身體狀況欠佳，無法親赴當地，只能透過視訊連線送別愛女最後一程。謝侑芯的閨蜜「最強奶媽」謝薇安也在IG限時動態發文哀悼：「一個人躺在那邊25天……堅強勇敢的祢，辛苦了。」鏡報 ・ 19 小時前
謝侑芯生前「被人吃夠夠！」雪碧開砲網美界假面閨密：不敢講話？
台灣大尺度網紅謝侑芯命喪馬來西亞一事，也讓外界開始對她的職業身分抱持懷疑，甚至出現批評言論。好友雪碧看不下去，痛批與謝侑芯生前互稱好友、好閨密的網美，至今仍鴉雀無聲、不敢講話。中時新聞網 ・ 18 小時前
快訊／黃明志交保後 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台
網紅「護理女神」謝侑芯上個月22日在馬來西亞一家高級酒店房間的浴缸猝死，至今警方還在調查死因，創作歌手黃明志捲入該命案中，目前他暫時獲得交保至26日。根據大馬媒體報導，警方獲准謝侑芯的遺體今（16）日領出，有位代表家屬的男子協助進行火化儀式，接下來將會把她的骨灰運送回台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
謝侑芯遺體「滯留太平間25天」終被允許領出 火化後骨灰運回台
網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，沒想到卻在當地不幸驟逝，整起命案牽扯到歌手黃明志，然而，謝侑芯遺體因為調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，如今傳出已經被允許領出，火化後骨灰即將運回台灣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
馬戲嘉年華揭開歡樂篇章 新北耶誕城邀親子同樂
生活中心／黃啟豪 新北報導「2025新北歡樂耶誕城」昨（14）日晚間熱鬧開城，週末隨即由「童樂馬戲嘉年華」接力登場，包括兒童音樂劇、泡泡秀、魔術、雜耍特技，還邀請卡通家族帶動跳，現場還有多項可愛的遊樂設施，吸引大批親子來遊玩，現場笑聲與掌聲不斷。大太陽下，等著搭旋轉木馬的隊伍排得好長，還有爸媽忙著替寶貝拍下最可愛的騎馬畫面。美食攤位生意同樣絡繹不絕。周末好天氣，新北耶誕城人潮更多了，爸媽帶著孩子，一攤逛過一攤，一樣玩過一樣。走累了，還可以坐下來。劇團演出：「1.2.3團長起床。」周末連兩天馬戲嘉年華揭開歡樂篇章，新北耶誕城邀親子同樂。（圖／民視新聞）「童樂馬戲嘉年華」週六在新北市民廣場登場。「你們來猜猜，我買了什麼東西，嘿嘿跟各位講，我買了新竹的特產米粉~。」哇哈哈劇團打頭陣，用表演傳達海洋保育概念。「不知道有沒有人，可以來幫幫我啊，咕嚕咕嚕咕嚕。」喜歡音樂的孩子，也上台體驗各種銅管樂器。家長：「有讓小朋友體驗到，環保的重要性然後，也有聽到一些音樂的，管弦樂的演奏，小朋友都蠻開心的。」大朋友、小朋友看的好開心，連續兩天集結超過20組精彩表演。周末連兩天馬戲嘉年華揭開歡樂篇章，新北耶誕城邀親子同樂。（圖／民視新聞）新北觀旅局科長張寶忠：「有包含扯鈴的魔法秀，然後人魚公主的奇遇記，然後還有魔法亂打等等，這樣子的非常好玩，非常有趣，大小朋友都喜歡的一些劇團，歡迎攜家帶眷大家一起來，享受我們感受我們，童樂馬戲嘉年華的繽紛魅力。」官方網站還有更多詳細活動介紹，新北市府熱情邀請大小朋友來板橋，展開一趟有趣旅程，帶來滿滿驚喜與歡笑。原文出處：新北耶誕城熱鬧開城！「童樂馬戲嘉年華」接力登場 吸引親子同樂 更多民視新聞報導火車「超兇乘客」竟是最懂事女友！炸出「超Q肉肉」萬人猛盯館長遭控「求員工X館嫂」！小粉紅急了嗆前員工：人品差薔薔紅毯戰袍「深V中空」全透明 暗黑小褲褲現形！民視影音 ・ 1 天前
黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，在歷經馬來西亞警方二度扣押9天後，因尚未有證據顯示死因與他有關，13日已在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志涉案受限出境 走鐘獎3獎項全數落空
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，被限制出境並需隨傳隨到接受調查，原定今（15日）晚出席走鐘獎的行程也被迫取消，最終三項入圍皆與獎項無緣。中天新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯猝逝25天終於將返台！家屬委託律師完成火化
台灣網紅謝侑芯10月22日猝逝於馬來西亞，享年31歲，消息隔了1個多禮拜才被公開，令許多親友、粉絲相當震驚。由於離世過程疑點重重，謝侑芯的遺體在當地太平間待了25天才終於被領回，並於16日上午完成火化儀式，將由家屬代表帶回台灣。中時新聞網 ・ 19 小時前
謝侑芯命喪他鄉...骨灰預計下週送回台灣 父母視訊悲痛送別愛女
馬來西亞歌手黃明志之前因捲入台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店的猝死案，一度被大馬警方拘留進行調查，目前口頭保釋，暫時可以重獲自由到11月26日，而謝侑芯遺體今（16日）早已進行火化，骨灰初步預計下週會運回台灣。根據大馬《中國報》報導，謝侑芯家人委任律師陳俊達表示，目前還在等待相關手續和自由時報 ・ 20 小時前
快訊／存放大馬醫院25天！謝侑芯遺體今火化 骨灰將運回國
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台31歲女網紅「護理系女神」謝侑芯於今年10月猝逝馬來西亞飯店，其中更牽扯馬來西亞歌手黃明志涉嫌毒品、謀殺罪相關，但就...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
立院18日邀卓榮泰報告堰塞湖重建特別預算 19日審查
（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院朝野協商達成共識，18日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備質詢；財政委員會隨即將在19、20日舉行聯席會議，審查特別預算案。中央社 ・ 20 小時前
《金融股》台產 均線多頭排列
【時報-台北電】台產（2832）自行結算前十月累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。前十月累計簽單保費收入為80.74億元，較去年同期成長7.91％，累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。 台產14日股價下跌0.4元，收在50.1元，跌幅0.79％，三大法人本周合計買超674張，外資買超724張、投信賣超2張、自營商賣超48張。技術線型觀察，台產目前股價站上所有均線，呈現明顯多頭格局。(新聞來源 : 工商時報一鄭妤安)時報資訊 ・ 19 小時前
謝侑芯祭品「驚見台灣味」！恢復生前美顏才離開
台灣網紅謝侑芯命案至今已過25天，家屬代表今（16日）終於將女兒遺體領出，並於上午10點半火化完畢，將在下周回到台灣，大馬媒體也曝光現場的火化儀式，場面十分哀戚。中時新聞網 ・ 18 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 1 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前