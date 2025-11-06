謝侑芯大馬猝逝兩週！閨密「太平間擲硬幣」得到回應了

謝侑芯的閨密謝薇安，已經到當地的太平間探望對方，透過擲茭得到好友的回應。（圖／謝侑芯經紀人提供、謝薇安提供）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯遭爆上個月22日命喪馬來西亞，被人發現死於吉隆坡某座五星級飯店，同房的歌手黃明志也成為嫌疑人，目前全案已朝向「謀殺罪」偵辦，真相尚未明朗。對此，謝侑芯的閨密謝薇安也已抵達太平間探望，透過擲硬幣的方式得到了好友的回應。

自從謝侑芯離世消息傳開後，謝薇安悲慟不已，除了要求黃明志公開真相、出來面對以外，她也立刻飛到馬來西亞協助好友辦理後事。事隔多日，今（6日）謝薇安終於透過IG限動和大家報平安，透露自己這幾天跑了很多地方，包含醫院、警局再到太平間，心情相當沉重。

隨後，謝薇安也在個人粉絲群組曬出人在太平間用硬幣擲筊的畫面，嘗試和謝侑芯對話，而結果為聖筊（一正一反），「謝謝祢有回應我，最後一程，只能到這裡了！」字句都讓粉絲看了心疼又難過，紛紛安慰謝薇安，「她一定在你的身旁、「最暖的友情」。

謝薇安也說，在馬來西亞這7天，自己能給的、能做到的都已盡全力，剩下就交給大馬司法單位調查，「不要委屈任何人，也不要放過任何人。」似乎是這幾天承受不住外界輿論，謝薇安6日凌晨發文強調「別再說我沒有聯絡馬來西亞警方，刑事案件偵查不公開，我也不想害到人家公務！」並謝謝大馬朋友以及廠商這幾天的幫忙。

事實上，謝侑芯家屬因身體健康的關係，無法親自飛往馬來西亞，目前已經派出代表抵達當地，協助處理後事。謝侑芯經紀人透露，為了代表的人身安全，已特地雇用保鑣隨行且全程保密。據《中國時報》記者了解，此代表並非謝薇安本人。至於謝侑芯的解剖報告，還需要3個月左右才會出爐，大馬警方正全力偵辦中。

