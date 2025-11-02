謝侑芯好友開砲！怒轟黃明志：以跟你合作過為恥

謝侑芯（右）好友謝薇安（左）發文怒轟黃明志。（圖／謝薇安IG、謝侑芯IG）





「護理系女神」網美謝侑芯近日在馬來西亞猝逝，現在傳出黃明志當天被警方攔查，警方對他實施尿檢，結果對4種毒品有陽性反應。謝侑芯好友，女網紅謝薇安2日晚間發文對黃明志開炮「根本就是心裡有鬼，我真的以跟你合作過為恥」。

謝薇安昨天怒轟，上週一時已經發訊息找過黃明志，詢問謝侑芯人在哪裡，她怒轟黃明志當時「裝死完全不回應，根本就是心裡有鬼」。

謝薇安也轉發黃明志PO文再度開砲，「他X的，我真的以跟你合作過為恥」，她同時表示，早就問過黃明志，謝侑芯人到底在哪，是否跟黃明志有聯絡？但黃明志從頭到尾都沒有回覆讓謝薇安十分火大。

謝侑芯好友謝薇安怒轟黃明志。（圖／謝薇安IG）

謝侑芯好友謝薇安怒轟黃明志。（圖／謝薇安IG）

謝侑芯猝逝消息傳出後，隨著大馬警方進一步調查，黃明志當天涉毒被捕的消息也傳出，以及他的尿檢對4種毒品呈陽性反應，雖然他堅稱沒有吸毒、謝侑芯是「去洗澡時失去意識」，但這起撲朔迷離的死亡事件，還得等大馬警方的死因勘驗跟鑑識結果出爐。

