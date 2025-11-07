謝侑芯家屬喊「3大訴求」曝光！要警保好飯店全監視畫面

謝侑芯家屬委任的大馬律師，協助處理後事，並提出三大訴求，希望盡快查明真相。（圖／IG@irisirisss900）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪馬來西亞，涉及歌手黃明志和毒品，引起國際社會關注。目前謝侑芯家屬已委託大馬律師陳俊達協助處理後事，並提出三大訴求，希望警方完整徹查及保存所有證據，包含飯店、房間等監視器的畫面，確保一切調查在合法且透明的模式下進行。

據《中國報》7日報導，陳俊達已正式致函金馬警局刑事調查組，並要求警方保存及調取案發酒店的所有證據及資料。他指出，律師團隊要求警方調取並保存案發前後3個小時內，涵蓋酒店大門、走廊、電梯以及謝侑芯房間出入口等重要位置的監視畫面。

舉凡清潔員、飯店服務生等有權限進出房間的人，以及是否使用、如何使用房間卡、實際進出房間的時間等細節；還有飯店入住及退房的登記紀錄，包含與此案相關人士，在案發前後6小時的通訊紀錄等，警方必須全面徹查與保存。

陳俊達表示，謝侑芯家屬的目的，主要是為了確保所有與案件有關的證據，得以保存並進行獨立分析，「我們相信，警方會以專業並公正的態度處理此案，我們也承諾，將繼續與警方密切合作，確保調查過程在合法及透明的框架下進行。」

另外，謝侑芯家屬也提出三大訴求，主要為查清楚命案的真相，其次則希望外界尊重逝者，以維護逝者名譽；最後則是希望調查過程，能在公平及透明的狀況下進行。

陳俊達強調，目前律師團隊主要協助家屬處理大馬相關法律、行政以及溝通事宜，包含與執法單位、法醫、相關機構協調。在家屬的授權下，以採取法律行動保護所有與案件有關的資料和物證，確保所有證據完整保存，供法庭使用。

最後，陳俊達補充，在警方尚未公布調查結果之前，律師團對將繼續以謹慎態度，配合官方程序，家屬也會保留依法採取進一步法律行動的所有權利，包含民事或刑事追訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

