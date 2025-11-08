謝侑芯家屬委任律師！ 要求警方調取飯店監視器畫面、徹查相關人員通話紀錄

謝侑芯。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，上月（10月）22日卻在吉隆坡五星級「悅榕莊酒店」（Banyan Tree Kuala Lumpur）內猝逝，警方已將案件由「猝死」改列為「謀殺案」偵辦，而疑涉案的黃明志也主動投案說明。據悉，家屬已委託當地資深律師協助，向警方發函要求調取案發飯店的監視畫面及相關資料。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬已委託當地資深律師處理，律師團隊也正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的案發前後3小時的監視畫面及相關資料，範圍包括飯店大門、走廊、電梯及謝侑芯房間出入口等位置。

負責此案的律師陳俊達認為，警方應徹查所有擁有進入房間權限的人士記錄，像是清潔工人、飯店工作人員等等，同時也要確認這些人是否使用、何時使用房卡，確認他們進入及離開房間的時間，還有與此案相關的人士在案發前後6小時的通訊、通話紀錄，而這些資料主要是為了確保所有與案件有關的證據得以完整保存，並能夠進行分析。

陳俊達強調，「我們相信，警方會以專業及公正的態度處理此案，我們也承諾，將繼續與警方緊密合作，確保調查過程在合法及透明的框架下進行。」

報導指出，陳俊達專攻刑事案及商業犯罪領域，長期處理嚴重刑事案及跨國犯罪案件，具有豐富的經驗，而他此前曾接觸過傷害、持械鬥毆、幫派暴力及涉及反洗黑錢法令的相關案件。

