謝侑芯家屬提3訴求！律師強調「證據完整為首要任務」：真相調查是底線

隨著馬來西亞警方持續偵辦歌手黃明志涉謝侑芯命案，家屬首度透過律師團公開發聲。據《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達表達3大訴求，家屬最關心的是釐清整起事件的來龍去脈，同時呼籲外界停止不實揣測與污名化言論，給予逝者基本尊重。

律師陳俊達指出，目前團隊正全力協助家屬處理跨國法律與行政溝通事宜，包含與馬來西亞執法單位、法醫及相關機構的協調。他透露，為確保後續司法程序的完整性，團隊已依法啟動資料保存程序，保留所有與案件相關的影像、文件及物證，以避免未來若召開驗屍庭或其他審理時，證據出現遺失或被篡改的風險。

律師陳俊達強調3大訴求。（圖／《中國報》提供）

律師陳俊達強調3大訴求：「查明命案真相、維護逝者名譽、確保調查公平透明」並表示「證據的原始性與完整性（integrity and preservation of evidence）是目前首要任務。」陳俊達強調，保存措施不僅符合法律規範，也象徵家屬追求真相的決心。他補充，在警方尚未正式公布調查結果前，家屬將持續以審慎態度配合官方程序，同時保留依法採取進一步法律行動的權利，包括民事求償與刑事追訴。

目前，謝侑芯遺體仍由吉隆坡中央醫院保管，等待最終毒理與解剖報告出爐。律師團呼籲各界耐心等待司法結果，不要被網路傳言誤導，更不要讓無端指控模糊了真相。家屬則透過律師重申：「我們唯一的目標，就是讓真相水落石出，讓她的名譽不再被踐踏。」

