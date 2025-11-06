謝侑芯家屬託人處理後事 聘保鑣全程保密

三立新聞／綜合報導

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝案，藝人黃明志昨（5）日凌晨現身投案，也被發現交往15年的女友跟在身旁，但時隔超過兩周，謝侑芯遺體仍在馬來西亞，好友謝薇安指出因案件已升級為謀殺案，需要等到法醫、警方及謝侑芯家屬三方確認，並且完成程序，才有機會將謝侑芯遺體帶回或火化。

藝人黃明志（圖）捲入網紅謝侑芯猝逝案。

黃明志5日凌晨自行前往警局投案，身旁還有一名白衣女子，傳出就是他交往15年的正牌女友Sarah，曾被形容撞臉有越南林志玲稱號的女星海倫清桃，她曾經是貼身造型化妝師，黃明志也曾坦言雙方有結婚打算，如今他卻捲入謀殺案。

護理系女神之稱的網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞驟逝，然而時隔超過兩周，謝侑芯經紀人Chris也證實，家屬不便前往馬來西亞，已經委託代表前來處理，為了確保安全，還聘請保鏢，而且全程保密，但倘若謝侑芯確定遭人殺害，依台灣法規規定，家屬可以申請境外補償金20萬。

網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞驟逝。

謝侑芯好友、網紅謝薇安也特地飛到馬來西亞，社群還疑似曝光擲硬幣向謝侑芯問好，謝薇安指出近日都在醫院、警局等地奔波，更透露因案件已升級成為謀殺，難以見到謝侑芯遺體，需要等到法醫、警方以及謝侑芯家屬三方確認，並且完成程序後才有機會將謝侑芯遺體帶回或是火化，然而相關時間仍舊無法確定。

但馬來西亞的律師陳博雄逆風發文，認為目前看不到任何謀殺或誤殺證據，警方也只是換角度偵辦，並不代表有確切掌握到，呼籲外界對案情保留空間。

大馬律師陳博雄逆風發文，認為目前看不到任何謀殺或誤殺證據，警方也只是換角度偵辦案情。

黃明志2008年在台灣的選秀節目超級星光大道擔任製作團隊，在此發跡，踏入演藝圈，從異鄉來台打拚多年，還曾寫歌給爸媽，有著孝子形象，對比現在深陷命案成嫌犯，還引起歐美媒體關注，顯得諷刺，也因死者的毒理和解剖報告需要3個月才能完成，馬來西亞警方強調這段期間將徹底展開調查。

