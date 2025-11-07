謝侑芯家屬「提3大訴求」 委任律師以力求「捍衛名譽」

謝侑芯（左）家屬提出三大訴求。翻攝Instagram @ irisirisss900、中國報

台灣女網紅謝侑芯猝死案發生16天，其家屬透過馬來西亞律師行採取法律行動，重磅提出三大訴求：查明命案真相、維護逝者名譽，以及確保調查過程公平透明。家屬代表律師陳俊達強調，將全力保存證據，並透露猝死案轉為謀殺調查在大馬刑事案件中並不罕見。

根據《中國報》獨家報導，謝侑芯家屬已委託具豐富刑事經驗的馬來西亞律師團隊，正式致函金馬警局刑事調查組，要求警方立即保存並調取案發酒店所有相關證據。陳俊達表示，律師團隊重點要求調閱案發前後3小時的監視錄像，涵蓋酒店大門、走廊、電梯及死者房間出入口等關鍵位置；同時徹查所有擁有房間進入權限人士的記錄，包括清潔工人及酒店員工的房卡使用時間、進出紀錄，以及案發前後6小時的入住、退房及通訊通話記錄。

謝侑芯家屬委任律師代表陳俊達。翻攝中國報

「家屬的目的，是確保所有證據完整保存，並進行獨立分析，以供未來驗屍庭或其他司法程序使用。」陳俊達指出，這項措施符合法律程序，體現家屬堅持查明真相的立場。目前，律師團隊主要負責協助家屬處理馬來西亞端的法律、行政及溝通事宜，包括與警方、法醫及相關機構協調。在官方調查結果公布前，團隊將審慎配合程序，但家屬保留進一步民事或刑事追訴權利。

陳俊達強調，家屬三大訴求的核心，是盼望外界尊重逝者，避免不實傳聞損害謝侑芯名譽；同時要求整個調查在公正透明框架下進行。「我們相信警方會專業處理，我們也承諾繼續緊密合作。」

謝侑芯真正死因有待查明。翻攝Instagram @ irisirisss900

值得注意的是，陳俊達透露，自10月1日接獲委託以來，至今尚未與涉案人士黃明志及其律師團隊有任何接觸。「若日後需溝通，我們將秉持專業與尊重原則，嚴格依法處理，確保過程透明正當。」針對案件性質，陳俊達解釋，在馬來西亞，初步列為猝死案（Sudden Death Report）或可疑死亡的案件，常因新證據而轉為謀殺調查，這屬刑事程序法典常見調整。警方可依據法醫報告、證人陳述或電子記錄等，依據刑事法典第302條（謀殺）或第304條（誤殺）重啟調查。「例如，原判自殺或意外的案件，若驗屍發現外力傷痕，即會轉為謀殺案。這不代表推翻原有結果，而是循證調查的原則。」他舉例，許多案件在驗屍庭後或化驗報告出爐時，才揭露他殺線索，轉案並不罕見。

