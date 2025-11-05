謝侑芯屍檢報告得等3個月！黃明志凌晨投案 大馬警拒透露進一步逮捕計畫

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（翻攝自Instagram@irisirisss900、臉書@Namewee 黃明志）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，今日凌晨現身警局投案，其委任律師證實此事，但未說明為何遲遲才投案。大馬警方今日證實，謝侑芯解剖與毒理報告要3個月才能完成，同時拒絕透露警方是否會逮捕其他人以協助釐清此案。

綜合《新海峽時報》《中國報》《星洲日報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾今（5日）表示，黃明志凌晨1時許現身金馬警區總部自首，「我們已獲得延扣令至11月10日，以便進一步調查這起謀殺案。」不過他拒絕透露警方是否還有逮捕其他人的計畫。

法迪爾也透露謝侑芯的毒理與解剖報告，需費時3個月才能完成，在此期間警方也會針對命案展開徹底調查。此外，黃明志的委任律師鄭清豐證實，黃明志在被查扣前，就已通報該起命案，「黃明志報案是為了保護自己，也為了協助警方的調查。」

據悉，為了避免重大案情外洩，警方已將黃明志投案後的內容設為機密，因此一般警察已無權查看相關內容。對於為何延遲至今日才投案？鄭清豐並未正面回應，僅表示「我們就把調查工作交給警方吧，希望警方能以最全面且客觀、公正的態度調查此事。」

前州議員兼律師陳博雄認為，在目前的媒體報導內容中，他看不到任何黃明志意圖謀殺或誤殺的證據，即使屍檢顯示謝侑芯因吸毒而導致心臟衰竭，也無法證明死者在非自願情況下吸毒，除非有第三者論述，但也能證明威逼死者吸毒者當時能預見死者會因吸毒而死亡，因而難以構成誤殺。

