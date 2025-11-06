謝侑芯屍體「在醫院遭冒領！」不明人士冒充家屬 警方急上前盤問驅離
娛樂中心／綜合報導
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方4日將案件升級為「謀殺案」偵辦，黃明志5日凌晨現身投案。而謝侑芯父母十分哀痛，目前委託代理人赴大馬幫忙處理女兒後事。最新消息傳出，有不明人士冒充謝侑芯家屬，企圖冒領遺體。
根據《中國報》報導，警方和院方今天透露，有不明人士近來冒充謝侑芯家屬，意圖冒領遺體，結果被當場識破驅離。警方指出，該名本地不明人士謊稱本身是女死者家屬，且獲得官方機構授權，但最終因說法破綻連連，且姓氏與死者姓氏也不符合，引起懷疑。消息指出，該名人士在警方及院方再三盤問下露出破綻，最後被驅離現場。
謝侑芯的經紀人Chris表示，他一直跟謝侑芯父母保持聯繫，但由於健康狀況，父母無法飛去大馬，「我相信瞭解謝侑芯父母的人就會明白，這並非父母不愛她，反而是非常的愛她，這是我必須澄清的，只是顧慮到健康和安全問題。」
Chris也透露，謝侑芯生前遺願，謝侑芯曾告訴他自己有個心願一直無法實現，就是希望能找個好歸宿。Chris說一直知道她想早日退休，安定下來，結婚生子，可惜她如今離世，遺願永遠無法實現了。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
