謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓粉絲紀念，也難過地說希望時間倒轉，阻止她接下這份海外工作。
被封為護理系女神的台灣網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世，還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，震驚台馬兩地，目前黃明志已經投案，要被拘留6天釐清案情。
而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，謝侑芯助理回應，這些作品是由家屬委託整理並陸續上架，目的是讓粉絲紀念、與她告別。助理也難過地說希望時間能倒轉，阻止謝侑芯接下這份海外工作，並懇請外界給予家屬隱私和空間，避免過度揣測。
助理在謝侑芯的OnlyFans上傳3段影片，供粉絲留念。圖／翻攝自OnlyFans
謝侑芯生前用心經營OnlyFans，收入上看7位數，助理表示收益將依平台規定處理，也會繼續更新她生前已完成作品供粉絲留念。相關繼承事宜將由法定繼承人接手，用於後事處理和照顧雙親。
台北／張綺云 責任編輯／施佳宜
黃明志捲謝侑芯命案現身投案 15年正牌女友相陪
捲台網紅謝侑芯命案！黃明志涉謀殺案無法引渡來台 但若入境台可審判
黃明志清晨警局投案先自拍！ 謝侑芯命案恐朝謀殺調查「最重判死」
