謝侑芯慘死異鄉「生前情路坎坷」 曾遇「潑水、搥牆」恐怖情人「申請保護令」
台灣網紅謝侑芯近日在馬來西亞吉隆坡猝逝，疑似涉案的大馬歌手黃明志已被警方拘留。謝侑芯生前感情路崎嶇，曾在節目《同學來了》自爆遇過暴力男友，甚至申請了保護令。
謝侑芯在節目中分享遇到孔目情人的經歷，對方不僅言語辱罵、動手毆打，還常潑冷水、搥牆洩憤，她忍無可忍後聲請保護令求自保。她後來轉戰電子寫真界，巔峰期月入破百萬台幣，但她坦言「為了流量太辛苦」，道盡娛樂圈壓力。
謝侑芯於10月22日在「悅榕莊酒店」浴缸中被發現全裸陳屍，僅蓋浴巾。黃明志當時也在房內，警方現場搜出9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸（總重5.12克）。黃明志尿檢對安非他命、K他命、大麻及冰毒均呈陽性，已依馬來西亞《1952年危險毒品法令》被起訴，法院裁定8,000令吉（約新台幣58,000元）保釋。
黃明志供稱無吸毒，當天與謝侑芯討論拍片事宜，她進浴室沖澡後30分鐘無水聲，他查看時發現她倒地，施作CPR無效。吉隆坡總警長拿督法迪爾下令重啟調查後，警方將案件改列「謀殺罪」偵辦。金馬警區主任助理總監沙扎里表示，原定4日扣押黃明志，追緝逾6小時未果，遂發布全國通緝令。
通緝發布後，黃明志於5日凌晨主動現身金馬警區總部報到，並在社群發文澄清：「我不會逃，以前七次通緝都主動報到，從不躲避。」此案細節仍待釐清，令人扼腕。
★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
