謝侑芯才火化黃明志就哭窮「求新歌贊助商」網不買單罵爆！她見文錯愕

娛樂中心／綜合報導

黃明志涉及「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，歷經9日延扣仍查無犯罪證據，13日下午獲准口頭保釋方式離開，但並不代表他已擺脫嫌疑。重獲自由的他相隔4天，今（17）日透過社群平台表示，自己工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，無奈公開求職，苦喊「有收入就好了」然而網友紛紛不買單。

黃明志雖初步排除涉案可能，然而屍檢報告尚未出爐，仍須等待調查結果，才能完全擺脫嫌疑。他坦言工作因此遭取消，未來1年恐怕陷入「失業」窘境，只好公開自身技能尋求賺錢機會，包括幕後工作、炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗，態度謙遜表示：「如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

廣告 廣告

謝侑芯的姊妹謝薇安則錯愕留言「呃？」（圖／翻攝自IG @missingvivian）

同時他極力推銷自己已完成的馬年賀歲歌曲，「有附贈廣告歌」、「無粗口及不良內容」、「比歷年每一首都好聽」，更親自談條件，表明MV點閱率若低於1千萬將退款一半，農曆年前若「出事」則全額退款，只求金主協助發行。然而對此，貼文底下網友紛紛罵爆。

網友看了黃明志貼文紛紛搖頭罵，「你的言行舉止，半點都看不出有一絲愧疚感。」、「雖然不能未審先判，但對死亡沒有敬畏之心；對死者沒有仁義道德，你真的讓所有人看到你的無恥沒有下限。」、「就算沒殺人，也脫不了關係，你就真的過意得去嗎？」、「又再整蠱做怪炒作，Facebook/YouTube.的收入都不少了，還是酒店大股東」、「不是一直做龜公兼代購藍色藥丸嗎」、「掛羊頭賣狗肉」、謝侑芯的姊妹謝薇安則錯愕留言「呃？」

更多三立新聞網報導

黃明志明年底前「工作全取消」！失業慘況曝光 公開求職：有收入就好

中日關係緊張！韓團aespa成員觸底線捲輿論 遭日網怒喊《紅白》撤演

梁云菲爆輕生未遂！14歲翹家「遭3男灌酒性侵」 分手金剛原因曝光

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

