謝侑芯招魂法會影片瘋傳！擲出聖筊驚喊「妳來了嗎」 經紀人閨密怒斥假消息

黃明志捲謝侑芯命案，網路流出招魂法會影片，法師擲筊詢問謝侑芯是否到場，經紀人緊急發文澄清。（圖／翻攝自謝侑芯、黃明志IG）

台灣網紅「護理師女神」謝侑芯日前在馬來西亞不幸驟逝，其死因及相關調查持續受到關注。近日，網路上突然流出一段疑似為她舉行招魂法會的影片，現場也疑似出現聖筊，讓不少網友誤以為是其家屬或親友舉辦的正式法會。對此，經紀人與其摯友謝薇安已出面嚴正澄清，強調影片內容與家屬無關，籲外界勿再散播假訊息。

根據影片內容，當時法會現場氣氛莊嚴，法師在儀式中念誦經文，勸請亡者離開事故現場，回到「該回的地方」，據了解，這段影片拍攝地點為桃園某會館，畫面中可見法師在香案前誦經超度，並以「功德迴向」名義祈福，稱將協助亡者離開事故現場、返回應去之處。過程中更透過擲筊方式「確認謝侑芯是否到場」，並聲稱獲得「聖筊回應」。

該畫面在網路上廣泛流傳，引起許多粉絲議論。對此，謝侑芯經紀人轉發相關報導並嚴正駁斥，指出「這並不是宥芯的正式法會」，並表示該影片與家屬無關，「不知道是誰在偽裝，家屬的私人告別的確是辦完，但是跟那影片完全無關，影片不是家屬的安排」。他強調，家屬並未對外公開相關儀式，也未授權任何第三方舉行此類活動。

此外，謝侑芯生前摯友、曾被稱為「最強奶媽」的謝薇安也在社群限動中憤怒發聲，質問影片來源：「誰跟你法會現場啊？」她表示目前親友皆在等待通知，而真正的告別式僅限至親參加，影片中內容並非經家屬同意所辦，「你辦那個東西是什麼？不能說成公開告別式，這樣會讓人誤會，好嗎？」

目前謝侑芯的遺體已於11月16日火化，由家屬委託律師及殯葬業者處理相關事宜。另一方面，馬來西亞歌手黃明志因涉入此案，原訂的保釋期於11月26日屆滿，但當地警方已決定延長兩週，繼續調查相關案情。

