謝侑芯是毒殺？大馬警曝光偵查進度：解剖報告還得等3個月

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，案件也由自然死亡事件轉為「謀殺」方向偵辦，而警方也在黃明志身上查獲共9顆、重達5.12公克的藍色藥丸，初步判定含有「愛他死」成分。尿液檢測結果也呈安非他命、K他命、大麻及冰毒等多項毒品陽性反應。因此未釐清死因，當地警方對謝侑芯遺體進行解剖；對於外界所關心謝侑芯是否因毒品致死，大馬警方表示「解剖報告預計要等至少3個月」。

據《新海峽時報》報導，吉隆坡總警察法迪爾今日透露謝侑芯命案最新進度，由於解剖和毒物分析程序繁雜，完整報告結果預計要3個月左右才能出爐；警方也將依結果判定死因，並全面追查此案是否涉及更多人、毒品等刑事因素。法迪爾也向外界保證，警方的調查將持續推進，不會因等待報告而中斷，會對此案展開徹底調查。

對於黃明志今日清晨透過IG發聲，表示自己已經抵達吉隆坡的警局，並強調：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」，法迪爾也證實其已主動投案，不過為了避免案情外洩，他也拒絕透露是否還有逮捕其他人的計畫。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

