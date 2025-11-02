謝侑芯曾爽收粉絲50萬！突貼簽和解書「退25萬」畫面曝原因
娛樂中心／綜合報導
網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，卻意外猝逝，消息曝光後讓粉絲相當震驚。不過，大馬警方查出謝侑芯失去意識後，同房的歌手黃明志被驗出多種毒品反應遭逮捕後交保。對此，社群上有不少批判黃明志聲音，但也有人懷疑謝是否有施用違禁品。不過，經常在社群曬出國外旅遊貼文的謝侑芯，收入來源也引發網友好奇。事實上，8月份謝侑芯曾和粉絲發生財務糾紛，她也在IG發布自己退25萬斗內費用給對方的貼文，雙方並簽下和解書。
擁有不少粉絲的謝侑芯，在大馬拍攝時意外猝逝。（圖／翻攝謝侑芯IG）
謝侑芯在8月21日在IG貼出一張和粉絲簽署和解書的畫面，桌上更是疊了多綑千元大鈔，共計新台幣25萬。謝侑芯不滿在IG發文，指出：「不要鬧啦，自己抖內50萬是你高興的事，反悔又哭鬧吵一年。我就請問天下哪有人抖內退錢的，你簽和解書拿錢的照在這兒。」謝侑芯疑似遭到該粉絲留言騷擾、造謠才做出此舉。
謝侑芯因不堪粉絲騷擾想拿回斗內費用25萬元，讓她選擇和對方謙和解書，並退回款項。（圖／翻攝謝侑芯IG）
謝侑芯進一步說：「當初你瘋狂留言、造謠、抹黑。今年是又手機換門號了喔？又跑來騷擾我抹黑我裝可憐？正常粉絲都知道抖內是支持，沒這本事別打腫臉充胖子又當奧客啦。」當時謝侑芯網紅好友雪碧也在下方留言幫腔，稱：「想當免費仔….他不懂當VIP是什麼嗎？就像直播一樣，我覺得你很漂亮我想要支持你刷禮物給你，阿你刷一刷跟我聊了半天，又要福利照片 ，給完以後不認帳，妳還給他25萬。真的是很好心，還好他不是我的粉絲VIP。］
雪碧當時也在留言處替姊妹助陣，批評對方不認帳。（圖／翻攝謝侑芯IG）
