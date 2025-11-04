謝侑芯最後對話曝光！「經紀人列出疑點」 謝薇安嗆黃明志：渣男

黃明志捲入謝侑芯命案，女方經紀人曝光「最後對話」。（圖／翻攝黃明志、Chris IG）

台灣網紅謝侑芯命案，外界都在等待檢警的調查結果，她的經紀人與好友則是公開了她最後的通訊紀錄，顯示謝侑芯在10月21日晚間7點還曾回訊息，沒想到卻發生憾事。謝侑芯的好友更列出了許多事件中的疑點，讓外界更加好奇謝侑芯赴馬來西亞前後究竟發生了什麼事。

回顧黃明志曾經合作拍攝MV的對象，這之中包含不少人心目中的女神。曾與黃明志有過數面之緣的翁雨澄，她也說自己曾被邀請前往馬來西亞，對方還試圖說服她「嘗試那些東西」，此言論引發了許多負面揣測。翁雨澄於3日晚間再次發表聲明，強調自己沒有收錢，只是單純喜歡對方的音樂創作，也不是拿錢伴遊，而是受到對方邀請。關於提到的「違禁品」，她澄清那都是對方提供的，並強調「我不可能攜帶違禁品出台灣海關，也沒有進馬來西亞海關」。

謝薇安（右）曝光對黃明志女友的印象，也曝光兩人相處狀況。（圖／翻攝黃明志、謝薇安IG）

謝侑芯的好友謝薇安則透露，黃明志其實有一位交往多年的正牌女友。謝薇安表示：「他們在一起是真的是非常久，這個新聞上也有報導，然後他們也有在馬來西亞就是置產，我記得那時候他們也有說，要在馬來西亞找房子、看房子，然後雙方家長是也都有見過面的。」謝薇安形容黃明志的女友很乖且非常疼愛他，還提到在拍攝《哥抽菸》時，黃明志的女友正在趕製隔天與另一位網紅拍攝用的服裝頭紗，她也對黃明志與謝侑芯共處一室感到震驚，發文直指黃明志是「渣男」。

馬來西亞律師發文力挺黃明志，直呼他在MV拍攝現場不會對女星動手動腳。（圖／翻攝江昭上臉書）

然而，曾與黃明志合作拍攝音樂錄影帶的一位馬來西亞律師卻表示，黃明志面對合作的MV女主角時都不會動手動腳，只會遠遠指導，也沒見過那些犯法的東西。這位律師還特別提到，鞭刑是很痛的，不是學校老師的藤條那麼簡單。但無論是否有犯罪行為，黃明志都得付出代價。

