謝侑芯最後身影曝光！驚見「台灣情慾網紅」...昔掀裙露內褲遭炎上

娛樂中心／綜合報導

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，除了歌手黃明志牽涉其中，案情逆轉變成謀殺案，有眼尖網友發現，謝侑芯離世前48小時，曾現身馬來西亞網紅鄔唯的熱舞影片，而台灣大尺度情慾網紅「嘿尼BUNNI」也在其中。

謝侑芯猝逝前和網紅閨密拍熱舞片，網湧入留言求真相。（圖／翻攝自IG@valent_1314）

網紅鄔唯10月19日在IG曬出一段熱舞片，發文寫道：「佳麗們請出場」，除了謝侑芯身穿平口露肚套裝現身，還包括台灣、大馬DJ藍星蕾、JENNA CHEW 周甄娜、網紅Yumi.k、嘿尼BUNNI、Honeey Kui，沒想到影片發佈沒多久，就傳出謝侑芯猝逝噩耗。對此，Yumi.k表示，影片是9月在峇里島拍攝，一行人當時拍了很多素材，甚至還有不少影片還沒曝光，喊話外界不要惡意攻擊與揣測；嘿尼則至今噤聲。

廣告 廣告

事實上，嘿尼不久前才因在香港掀短裙露內褲引發軒然大波，當時她身穿藍色連身短裙，站在港鐵站入口處面對鏡頭，突然掀裙露出內褲，並露出略顯尷尬的神情，畫面右上方則備注「When u have a crazy friend（當你有個瘋狂朋友時）」，離譜行徑引來眾多網友譴責。

嘿尼在香港掀起短裙露出內褲，引發熱議。（圖／翻攝自IG @3bunnybrownie6）

更多三立新聞網報導

流理台激戰還不夠！Albee「女上男下」全裸交疊...男友媽目睹嚇壞尖叫

恭喜！43歲女星生了 甜曬一家三口溫馨合照：謝謝您選擇我們

粿王風波狂燒！郭源元撇私交 親揭與王子「唯一交集」

才傳住進加護病房！32歲女歌手無預警全裸 「單手遮點」大尺度照瘋傳

